Nieodebrane miliony w Lotto! Polacy stracili rekordowe kwoty

Lotto to jedna z najpopularniejszych gier liczbowych w Polsce, która od lat przyciąga miliony graczy marzących o wielkiej wygranej. Do tej pory najwyższa wygrana w Lotto odnotowana w Polsce padła 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.

Zwycięzca zgarnął 36 726 210 złotych. Na konta ośmiu osób trafiły nagrody o wartości przekraczającej 30 milionów złotych. Rekordowa kwota, którą odnotowano w historii gier liczbowych w naszym kraju została padła w sierpniu 2022 roku w powiecie krotoszyńskim. Do jednego z graczy trafiło wówczas ponad 213 mln złotych.

Nie odebrałeś wygranej w Lotto? Tyle milionów przepadło w Polsce

Jak się okazuje, nie wszyscy odbierają swoje nagrody. Do tej pory mieliśmy w Polsce dwa przypadki, że szczęśliwcy nie odebrali znaczących wygranych. Jedna nagroda to ponad 17,1 mln złotych z Chojnic a druga to 11,8 mln złotych z Wejherowa.

Z danych udostępnionych przez Totalizatora Sportowego wynika, że znacznie częściej gracze zapominają o odebraniu wygranych o niższych wartościach. W 2024 roku łącznie było to aż 66 633 424 złotych, a więc około jednego procenta wszystkich wygranych.

Powody takiej sytuacji są różne – niektórzy gracze zapominają o sprawdzeniu kuponu, inni robią to niedokładnie lub gubią kupony, przez co nie mają podstaw do odebrania nagród.

Co dzieje się z nieodebranymi nagrodami w Lotto?

Totalizator Sportowy podkreślił, że wszystkie nieodebrane wygrane trafiają do spółki. Naszym celem jest to, by jak najwięcej z tych środków trafiło z powrotem do graczy. Dzieje się tak między innymi w przypadku wygranych gwarantowanych – napisano w komunikacie. Jeśli w Lotto pula wynosi 2 miliony złotych, a uzbiera się na przykład 1,7 miliona, brakujące 300 tysięcy złotych dokładane jest właśnie z nieodebranych wygranych – dodano.

