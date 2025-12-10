Kursy walut 10 grudnia 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.

Z danych przekazanych w środę przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 10 grudnia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6329 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2274 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5119 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8363 zł.

Jakie są dziś kursy walut? NBP podał najnowsze dane

Kursy walut – środa, 10 grudnia

dolar – 3,6329 zł

euro – 4,2274 zł

frank szwajcarski – 4,5119 zł

funt szterling – 4,8363 zł

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – wtorek, 9 grudnia

dolar – 3,6336 zł

euro – 4,2340 zł

frank szwajcarski – 4,5103 zł

funt szterling – 4,8499 zł

Kursy walut – poniedziałek, 8 grudnia

dolar – 3,6300 zł

euro – 4,2289 zł

frank szwajcarski – 4,5132 zł

funt szterling – 4,8347 zł

Kursy walut – piątek, 5 grudnia

dolar – 3,6313 zł

euro – 4,2321 zł

frank szwajcarski – 4,5236 zł

funt szterling – 4,8467 zł

Kursy walut – czwartek, 4 grudnia

dolar – 3,6221 zł

euro – 4,2299 zł

frank szwajcarski – 4,5290 zł

funt szterling – 4,8342 zł

Kursy walut – środa, 3 grudnia

dolar – 3,6333 zł

euro – 4,2312 zł

frank szwajcarski – 4,5312 zł

funt szterling – 4,8244 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

Czytaj też:

Kursy walut 9 grudnia 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?Czytaj też:

Kursy walut 8 grudnia 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?