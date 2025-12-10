Kursy walut 10 grudnia 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.
Z danych przekazanych w środę przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 10 grudnia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6329 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2274 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5119 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8363 zł.
Kursy walut – środa, 10 grudnia
- dolar – 3,6329 zł
- euro – 4,2274 zł
- frank szwajcarski – 4,5119 zł
- funt szterling – 4,8363 zł
Kursy walut – ostatnie 7 dni
Kursy walut – wtorek, 9 grudnia
- dolar – 3,6336 zł
- euro – 4,2340 zł
- frank szwajcarski – 4,5103 zł
- funt szterling – 4,8499 zł
Kursy walut – poniedziałek, 8 grudnia
- dolar – 3,6300 zł
- euro – 4,2289 zł
- frank szwajcarski – 4,5132 zł
- funt szterling – 4,8347 zł
Kursy walut – piątek, 5 grudnia
- dolar – 3,6313 zł
- euro – 4,2321 zł
- frank szwajcarski – 4,5236 zł
- funt szterling – 4,8467 zł
Kursy walut – czwartek, 4 grudnia
- dolar – 3,6221 zł
- euro – 4,2299 zł
- frank szwajcarski – 4,5290 zł
- funt szterling – 4,8342 zł
Kursy walut – środa, 3 grudnia
- dolar – 3,6333 zł
- euro – 4,2312 zł
- frank szwajcarski – 4,5312 zł
- funt szterling – 4,8244 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
