7 najmłodszych polskich milionerek. „Nie mają jeszcze 40 lat”

W zeszłym tygodniu "Wprost" już po raz dziesiąty opublikował Listę 40 najbogatszych przed 40. To jedyne zestawienie w polskich mediach pokazujące najmłodszych polskich milionerów. Warunkiem wejścia do rankingu jest nie tylko wysokość majątku. Ten musiał w tym roku wynieść minimum 84 mln zł – bo taki stan posiadania miał bohater z ostatniego miejsca. Ważny jest również wiek. Osoby 40+ wejścia na listę już nie mają.

W tym roku nr. 1 został Sebastian Jabłoński. 35-latek, który stworzył od zera Respect Energy, jedną z największych spółek handlujących zieloną energią w Polsce. Na drugim miejscu uplasował się Tomasz Domogała, który trzyma udziały w kilku przemysłowych spółkach z Górnego Śląska. Na ostatnie miejsce podium wskoczył Mateusz Juroszek, który zbudował potęgę STS, największego prywatnego bukmachera w kraju, którego parę lat temu postanowił jednak sprzedać.

Patrząc na pierwszą dziesiątkę listy, to kobieta jest w nim tylko jedna. To Anna Lewandowska, która występuje w naszym zestawieniu wspólnie z mężem Robertem Lewandowskim. A jakie kobiety przed czterdziestką są jeszcze obecne w naszym rankingu? Które zajęły miejsce i ile może wynosić ich majątek?

7 najmłodszych polskich milionerek