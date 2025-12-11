Te osoby najbardziej cieszy wolna Wigilia. Sondaż dla „Wprost"

Wigilia już za niespełna dwa tygodnie. W tym roku 24 grudnia dla milionów Polaków będzie dniem innym niż zwykle. Ma to związek z faktem, że od tego roku Wigilia jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Przepisy w tej sprawie przegłosowano przed rokiem, a oficjalnie weszły w życie wraz z początkiem lutego br.

– Wigilia bez pracy to długo wyczekiwana zmiana. Najwyższy czas, żeby wprowadzić ją w życie – przekonywała wówczas ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Szefowa resortu pracy wskazywała, że nastąpiła pozytywna zmiana dla ok. 12 mln Polaków. Dotychczas, aby mieć czas na przygotowanie świąt, czy rodzinny wyjazd pracujący musieli w Wigilię wziąć urlop. W tym roku będzie inaczej, co ma istotne znaczenie również ze względu na fakt, że 24 grudnia wypada w środku tygodnia.

O tym, jak oczekiwane jest to rozwiązanie świadczy przeprowadzony przed rokiem (jeszcze przed uchwalenie zmian) sondaż dla naszej redakcji. Aż trzy czwarte respondentów (74 proc.) opowiedziało się za wprowadzeniem wolnej Wigilii, a tylko 11,3 proc. było przeciw.

Polacy cieszą się z wolnej Wigilii

Z najnowszego sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że aż 77,4 proc. Polaków przyznało, że cieszy się, że Wigilia będzie dniem wolnym od pracy. Jedynie 7,4 proc. jest przeciwnego zdania, a 15,2 proc. nie ma w tej kwestii opinii.

Z badania wynika, że największy entuzjazm wykazują najmłodsi uczestnicy badania w wieku 18-24 lata (82,8 proc.), a także: