Lista 40 najbogatszych przed 40. Oto najmłodsi polscy milionerzy

84 mln zł – takim majątkiem trzeba było dysponować, żeby znaleźć się na tegorocznej Liście 40 najbogatszych przed 40. To o 18 mln zł więcej niż przed rokiem. Tym zestawieniem chcemy pokazać, że w Polsce wciąż jest mnóstwo młodych Polaków, którzy albo przejęli, albo stworzyli biznesy warte niekiedy nawet i kilka miliardów złotych.

Debiutanci na liście

W tym roku na liście zadebiutowało 8 nowych bohaterów. Co ciekawe, aż 6 z nich działa w branży spożywczej. Produkują kabanosy, pieką chleb, rozlewają soki. 7 z 8 debiutantów to nowe pokolenie w biznesie założonym przez rodziców. Można ich więc zaliczyć do grona spadkobierców. Selfmademan, a właściwie selfmadewoman jest tylko jedna – kobieta, która od zera stworzyła firmę wycenianą na pół miliarda złotych.

Debiutantów mogłoby być więcej, ale wśród młodych najbogatszych Polaków panuje strach przed ujawnianiem swojego majątku.

– Bardzo dziękuję, ale proszę mnie nie umieszczać w tym rankingu, bardzo zależy mi na anonimowości i nie chciałbym być wyświetlony w zestawieniu – odpisał nam jeden z przedsiębiorców przed czterdziestką, który ma na swoim koncie już kilka udanych technologicznych biznesów.

Drugi, który swoją firmę sprzedał, pisze, że na listę się nie nadaje, bo nie ma takich pieniędzy, o których pisały ostatnio media:

„Kwota transakcji dotyczyła całej spółki i była podzielona na wielu udziałowców oraz inwestorów”.

Do niego miało wpaść ze sprzedaży mniej niż krzyczały nagłówki.

– Nie dziwię się, że nie chcą być w rankingu. Też mam dylemat, bo Polska to urzędniczy kraj i to jest proszenie się o kłopoty – napisał jeden z bohaterów, który regularnie występuje w naszym zestawieniu.

Pozostaje się tylko zadumać i zasmucić, bo listy takie, jak ta mają na celu pokazywać, że młodzi Polacy są w stanie dorobić się nad Wisłą dużych pieniędzy, że są kreatywni, przedsiębiorczy, inspirujący dla tysięcy innych młodych Polaków, którzy też chcą osiągnąć w biznesie sukces.

Kto wypadł?

Ale nie jest znowu tak, że wszyscy boją się na liście występować. Przez ostatnią dekadę przewinęły się przez nią przecież setki nazwisk. Wielu awansowało z niej na Listę 100 najbogatszych „Wprost”. Wielu po drodze wypadło. Przede wszystkim z racji na wiek, bo ci, którzy są już 40+, to na tę listę wstępu nie mają.

Tak było zresztą i w tym roku. Z zestawienia po latach wypadł Marcin Gortat, który dorobił się milionów dolarów na koszu. Nie ma Pawła Grzegorczyka od fotowoltaiki z Keno. Nie ma Tomasza Furmana, jednego z trzech udziałowców pabianickiego producenta leków Aflofarm. Nie ma Joanny Jakubas, śpiewaczki operowej, ale też udziałowczyni w Mennicy Polskiej, którą kontroluje jej ojciec, Zbigniew Jakubas. Wszystkich ich nie ma z racji na wiek. Skończyli w tym roku już 41 lat.

Kto więc wskoczył na ich miejsce? Których najmłodszych Polaków można uznać za tych najbogatszych w kraju? W jakich działają branżach? Ilu z nich samemu założyło biznes, a ilu dostało udziały od rodziców?

Lista 40 najbogatszych przed 40