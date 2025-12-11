Pilny alert Poczty Polskiej. Tych rzeczy nie wyślesz już listem poleconym

Od 1 stycznia 2026 r. w przesyłkach poleconych oraz listach z zadeklarowaną wartością nie będzie można umieszczać żadnych towarów. Poczta Polska ostrzega, że nadawcy, którzy zignorują nowe zasady, muszą liczyć się ze zwrotem przesyłek z zagranicy.

Zmiana w przepisach

Zmiana wynika z dostosowania do zaktualizowanych Aktów Światowego Związku Pocztowego. Jak wyjaśnia operator, od początku 2026 r. przesyłki listowe rejestrowane zawierające towary zostaną całkowicie wyłączone z międzynarodowego obrotu pocztowego. Chodzi o wszystkie przesyłki polecone oraz przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością wysyłane za granicę.

Od tego momentu w tego typu przesyłkach będzie można umieszczać wyłącznie korespondencję i materiały o charakterze informacyjnym. Poczta Polska w swoim komunikacie doprecyzowuje, że dozwoloną zawartością będą jedynie:

dokumenty,

zdjęcia,

zaproszenia,

inne treści służące przekazywaniu informacji, utrwalone na dowolnym nośniku.

Dotyczy to zarówno nośników papierowych (w tym druków pismem wypukłym), jak i nośników cyfrowych, pod warunkiem że sam nośnik nie ma wartości handlowej.

Wprowadzenie zakazu przewozu towarów w przesyłkach listowych rejestrowanych oznacza również zmianę zasad dotyczących odprawy celnej. Poczta Polska informuje, że do takich przesyłek nie będą już wymagane deklaracje celne. Jednocześnie operator zaleca, aby w przypadku listów o masie przekraczającej 250 g dołączać deklarację celną z zaznaczonym polem „dokumenty”. Ma to ułatwić zagranicznym operatorom prawidłową identyfikację charakteru przesyłki.

Wysyłka towarów w listach poleconych lub przesyłkach listowych z zadeklarowaną wartością po 1 stycznia 2026 r. będzie skutkowała ich odsyłaniem do nadawców przez operatorów pocztowych w krajach przeznaczenia. Dla klientów będzie to oznaczać opóźnienia oraz konieczność ponownego prawidłowego nadania przesyłki.

Jak wysyłać towary?

Poczta Polska podkreśla jednocześnie, że możliwość nadawania towarów nie znika całkowicie. Nadal będzie można je wysyłać za granicę w innych formach, w szczególności w:

przesyłkach listowych nierejestrowanych,

paczkach pocztowych,

paczkach z zadeklarowaną wartością,

przesyłkach GLOBAL Expres,

przesyłkach EMS.

Nowe zasady oznaczają więc konieczność dokładnego sprawdzania zawartości przesyłek przed nadaniem. Kluczowe będzie prawidłowe dobranie rodzaju usługi – dokumenty i korespondencja w rejestrowanych listach, a towary wyłącznie w paczkach i specjalnych przesyłkach przeznaczonych do obrotu towarowego.

