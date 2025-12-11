Od 1 stycznia znane świadczenie wzrośnie. Zmiany po 15 latach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przypomina, że wraz z początkiem 2026 roku zasiłek pogrzebowy wzrośnie do kwoty 7000 zł.

Zasiłek pogrzebowy po 15 latach wzrośnie

Podwyżka świadczenia nastąpi po 15 latach – od 2011 roku obowiązywała kwota 4000 zł. Sama podwyżka to nie wszystko, kwota zasiłku będzie bowiem waloryzowana, w sytuacji, gdy inflacja w roku poprzednim przekroczy 5 proc.

ZUS podkreśla, że pełna kwota zasiłku przysłuje członkom rodziny zmarłego, niezależnie od faktycznych kosztów pogrzebu. Do rodziny zalicza się m.in. małżonka, rodziców, dzieci (własne, przysposobione, z rodziny zastępczej), rodzeństwo, dziadków, wnuki czy osoby pod opieką prawną.

Osobom spoza rodziny świadczenie wypłaca się do wysokości faktycznych wydatków, ale nie więcej niż limit. Jeśli koszty pogrzebu pokrywa kilka osób lub instytucji, zasiłek dzieli się proporcjonalnie. Jeśli np. na pochówek wydano 10 000 zł, to osoba spoza rodziny, która wydała 7000 zł otrzyma 2800 zł (70 proc. z 4000 zł), druga osoba, która wydała pozostałe 3000 zł dostanie 1200 zł (30 proc. z 4000 zł).

Kosztami pogrzebu są udokumentowane rachunkami koszty powstałe od chwili śmierci osoby, po której przysługuje zasiłek, do chwili zakończenia pochówku. Nie mogą to być koszty, które nie zostały poniesione bezpośrednio na pochówek, czyli np. koszty nagrobka, koszty pobieranej przez zakład pogrzebowy opłaty za złożenie w oddziale ZUS wniosku o zasiłek, czy koszty stypy.

360 tys. zasiłków w 2024 r.

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy wypełnić wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (Z-12) i złożyć go w oddziale ZUS, przesłać pocztą tradycyjną, przekazać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE)/eZUS lub za pośrednictwem upoważnionego zakładu pogrzebowego. Choć sam wniosek można złożyć elektronicznie lub wysłać pocztą, rachunki trzeba dostarczyć w oryginale albo w postaci kopii potwierdzonych przez bank za zgodność z oryginałami.

ZUS informuje, że w zeszłym roku wypłacił blisko 360 tys. zasiłków pogrzebowych, na łączną kwotę 1 44 0 mln zł. Najwięcej zasiłków wypłacono w woj. śląskim (50,5 tys.), najmniej w woj. podlaskim (8,5 tys.).

