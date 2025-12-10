Wysoka kara dla Play. Sieć musi zwrócić klientom pieniądze

P4, operator sieci Play kusi klientów rabatem za e fakturę i terminowe płatności, zazwyczaj w wysokości 5 zł miesięcznie. Gdy jednak konsument spóźni się z płatnością, traci tę zniżkę i jego następny rachunek rośnie. W ocenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) taki mechanizm działa jak niedozwolona kara umowna za opóźnienie w zapłacie.

– Promocja nie może mieć podwójnego dna. Zniżka za e-fakturę i terminową płatność ma być zachętą do nowoczesnych rozliczeń, a w praktyce jest dotkliwą sankcją za nawet niewielkie opóźnienie w opłaceniu rachunku. Taki mechanizm narusza prawo i uderza w konsumentów, dlatego nałożyłem na operatora sieci Play karę oraz obowiązek zwrotu nienależnie pobranych opłat – wyjaśnia Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Wysoka kara od UOKiK. Play musi zwrócić pieniądze

W ocenia szefa UOKiK mechanizm utraty rabatu działa jak kara za nieterminowe opłacenie rachunku. Przytoczone przez urząd przepisy Kodeksu cywilnego – w szczególności artykuł 481 paragraf 1 oraz artykuł 483 paragraf 1 – jasno wskazują, że w razie opóźnienia w płatności konsument może zostać obciążony odsetkami za czas opóźnienia, ale nie można nakładać na niego dodatkowych sankcji za to, że przelew dotarł po terminie. UOKiK wskazuje zatem, że odbieranie zniżki i podnoszenie abonamentu jest sprzeczne z tymi przepisami i w praktyce stanowi formę niedozwolonej prawnie kary umownej.

Prezes UOKiK nałożył na P4 karę w wysokości 108 573 207 zł oraz nakazał zaniechanie stosowania zakwestionowanej praktyki. Spółka powinna również zwrócić klientom pieniądze pobrane w związku z utratą rabatu za e-fakturę i terminowe płatności. Zwrot będzie przysługiwał tym, którzy po 30 września 2019 roku zawarli umowę z takim rabatem, stracili go z powodu opóźnienia w płatności i zapłacili podwyższoną kwotę rachunku. Zwrot ma dotyczyć zarówno obecnych, jak i byłych klientów.

Będzie odwołanie

Po uprawomocnieniu się decyzji spółka P4 będzie musiała poinformować konsumentów m.in. o decyzji, przysługującym im prawie do zwrotu pobranych opłat, sposobie jego otrzymania i terminie na zgłoszenie się po należną im kwotę. Jeśli obecni klienci nie zgłoszą się po zwrot, ich konta abonenckie zostaną automatycznie zasilone odpowiednią kwotą.

Decyzja nie jest prawomocna, spółce przysługuje odwołanie do sądu. Przedstawiciele sieci już zapowiedzieli takie odwołanie.