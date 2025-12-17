Kursy walut 17 grudnia 2025. Po ile dolar, euro, frank, funt?

Środa przynosi ciekawe zmiany na rynku walutowym. Dolar amerykański umocnił się wobec złotego, natomiast euro, frank i funt osłabiły się w odniesieniu do polskiej waluty.

Bezdyskusyjnym królem zwyżek jest dziś dolar, notując najmocniejsze wzmocnienie wśród głównych walut. Z kolei funt szterling zaliczył największy spadek, a wtorkowy optymizm brytyjskiej waluty w drodze do poziomu 5 złotych został zdecydowanie zakończony.

Analiza dnia – 17 grudnia

Dolar amerykański (USD)

Dolar wzrósł z 3,5930 zł do 3,5976 zł, co oznacza wzrost o 0,46 gr. Pokazuje to umiarkowane wzmocnienie dolara wobec złotego.

Euro (EUR)

Euro obniżyło się z 4,2239 zł do 4,2149 zł (-0,90 gr). To delikatna korekta kursu, wskazująca na lekkie osłabienie wartości euro względem złotego.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank zmniejszył wartość z 4,5149 zł do 4,5086 zł (-0,63 gr), co oznacza subtelne obniżenie kursu wobec polskiej waluty.

Funt szterling (GBP)

Funt spadł z 4,8171 zł do 4,7937 zł (-2,34 gr). Jest to największa zmiana w zestawieniu dziennym, wskazująca na wyraźne osłabienie funta wobec złotego.

Podsumowanie dnia – 17 grudnia

USD: +0,46 gr (z 3,5930 do 3,5976 zł)

EUR: -0,90 gr (z 4,2239 do 4,2149 zł)

CHF: -0,63 gr (z 4,5149 do 4,5086 zł)

GBP: -2,34 gr (z 4,8171 do 4,7937 zł)

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – wtorek, 17 grudnia

dolar – 3,5976 zł

euro – 4,2149 zł

frank szwajcarski – 4,5086 zł

funt szterling – 4,7937 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – wtorek, 16 grudnia

dolar – 3,5930 zł

euro – 4,2239 zł

frank szwajcarski – 4,5149 zł

funt szterling – 4,8171 zł

Kursy walut – poniedziałek, 15 grudnia

dolar – 3,5928 zł

euro – 4,2192 zł

frank szwajcarski – 4,5128 zł

funt szterling – 4,8098 zł

Czytaj też:

Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Kiedy NBP podaje notowania walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę między godziną 11:45 a 12:15; jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy między godziną 7:45 a 8:15.

Czytaj też:

Kiedy euro w Polsce? Jasna deklaracja ministra finansówCzytaj też:

Kursy walut 15 grudnia 2025. Po ile dolar, euro, frank, funt?