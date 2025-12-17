Kursy walut 17 grudnia 2025. Po ile dolar, euro, frank, funt?

Środa przynosi ciekawe zmiany na rynku walutowym. Dolar amerykański umocnił się wobec złotego, natomiast euro, frank i funt osłabiły się w odniesieniu do polskiej waluty.
Bezdyskusyjnym królem zwyżek jest dziś dolar, notując najmocniejsze wzmocnienie wśród głównych walut. Z kolei funt szterling zaliczył największy spadek, a wtorkowy optymizm brytyjskiej waluty w drodze do poziomu 5 złotych został zdecydowanie zakończony.
Analiza dnia – 17 grudnia
Dolar amerykański (USD)
Dolar wzrósł z 3,5930 zł do 3,5976 zł, co oznacza wzrost o 0,46 gr. Pokazuje to umiarkowane wzmocnienie dolara wobec złotego.
Euro (EUR)
Euro obniżyło się z 4,2239 zł do 4,2149 zł (-0,90 gr). To delikatna korekta kursu, wskazująca na lekkie osłabienie wartości euro względem złotego.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank zmniejszył wartość z 4,5149 zł do 4,5086 zł (-0,63 gr), co oznacza subtelne obniżenie kursu wobec polskiej waluty.
Funt szterling (GBP)
Funt spadł z 4,8171 zł do 4,7937 zł (-2,34 gr). Jest to największa zmiana w zestawieniu dziennym, wskazująca na wyraźne osłabienie funta wobec złotego.
Podsumowanie dnia – 17 grudnia
- USD: +0,46 gr (z 3,5930 do 3,5976 zł)
- EUR: -0,90 gr (z 4,2239 do 4,2149 zł)
- CHF: -0,63 gr (z 4,5149 do 4,5086 zł)
- GBP: -2,34 gr (z 4,8171 do 4,7937 zł)
Jakie są dziś kursy walut?
Kursy walut – wtorek, 17 grudnia
- dolar – 3,5976 zł
- euro – 4,2149 zł
- frank szwajcarski – 4,5086 zł
- funt szterling – 4,7937 zł
Notowania w tym tygodniu
Kursy walut – wtorek, 16 grudnia
- dolar – 3,5930 zł
- euro – 4,2239 zł
- frank szwajcarski – 4,5149 zł
- funt szterling – 4,8171 zł
Kursy walut – poniedziałek, 15 grudnia
- dolar – 3,5928 zł
- euro – 4,2192 zł
- frank szwajcarski – 4,5128 zł
- funt szterling – 4,8098 zł
Kiedy NBP podaje notowania walut?
Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:
- tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy między godziną 11:45 a 12:15,
- tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę między godziną 11:45 a 12:15; jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,
- tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy między godziną 7:45 a 8:15.
