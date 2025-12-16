Kursy walut 16 grudnia 2025. Po ile dolar, euro, frank, funt?

Po mocnym poniedziałku wtorek przynosi lekkie osłabienie złotego. W porównaniu z wczorajszymi notowaniami wszystkie cztery główne waluty – dolar, euro, frank i funt – zarejestrowały niewielkie wzrosty.
Funt szterling okazał się dziś bezdyskusyjnym królem dnia, notując najwyższy skok spośród głównych walut. Do poziomu 5 złotych wciąż daleka droga, chyba, że dzisiejsza zwyżka przerodzi się w mocny trend.
Analiza dnia – 16 grudnia
Dolar amerykański (USD)
Dolar wzrósł nieznacznie z 3,5928 zł w poniedziałek do 3,5930 zł we wtorek, co oznacza wzrost o 0,02 gr i wskazuje na praktycznie stabilny kurs wobec złotego.
Euro (EUR)
Euro kosztowało 4,2192 zł w poniedziałek, a we wtorek wzrosło do 4,2239 zł. To wzrost o 0,47 gr, pokazujący lekką przewagę euro nad złotym przy utrzymującej się stabilności.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank zanotował minimalny wzrost z 4,5128 zł do 4,5149 zł (+0,21 gr), co oznacza niewielkie umocnienie waluty wobec złotego.
Funt szterling (GBP)
Funt w poniedziałek kosztował 4,8098 zł, a we wtorek wzrósł do 4,8171 zł. Wzrost o 0,73 gr wskazuje na najsilniejszą pozycję tej waluty w zestawieniu dziennym.
Podsumowanie dnia – 16 grudnia
- USD: +0,02 gr (z 3,5928 do 3,5930 zł)
- EUR: +0,47 gr (z 4,2192 do 4,2239 zł)
- CHF: +0,21 gr (z 4,5128 do 4,5149 zł)
- GBP: +0,73 gr (z 4,8098 do 4,8171 zł)
Jakie są dziś kursy walut?
Kursy walut – wtorek, 16 grudnia
- dolar – 3,5930 zł
- euro – 4,2239 zł
- frank szwajcarski – 4,5149 zł
- funt szterling – 4,8171 zł
Notowania w tym tygodniu
Kursy walut – poniedziałek, 15 grudnia
- dolar – 3,5928 zł
- euro – 4,2192 zł
- frank szwajcarski – 4,5128 zł
- funt szterling – 4,8098 zł
Kiedy NBP podaje notowania?
Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:
- tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy między godziną 11:45 a 12:15,
- tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę między godziną 11:45 a 12:15; jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,
- tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy między godziną 7:45 a 8:15.
