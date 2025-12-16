Kursy walut 16 grudnia 2025. Po ile dolar, euro, frank, funt?

Po mocnym poniedziałku wtorek przynosi lekkie osłabienie złotego. W porównaniu z wczorajszymi notowaniami wszystkie cztery główne waluty – dolar, euro, frank i funt – zarejestrowały niewielkie wzrosty.

Funt szterling okazał się dziś bezdyskusyjnym królem dnia, notując najwyższy skok spośród głównych walut. Do poziomu 5 złotych wciąż daleka droga, chyba, że dzisiejsza zwyżka przerodzi się w mocny trend.

Analiza dnia – 16 grudnia

Dolar amerykański (USD)

Dolar wzrósł nieznacznie z 3,5928 zł w poniedziałek do 3,5930 zł we wtorek, co oznacza wzrost o 0,02 gr i wskazuje na praktycznie stabilny kurs wobec złotego.

Euro (EUR)

Euro kosztowało 4,2192 zł w poniedziałek, a we wtorek wzrosło do 4,2239 zł. To wzrost o 0,47 gr, pokazujący lekką przewagę euro nad złotym przy utrzymującej się stabilności.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank zanotował minimalny wzrost z 4,5128 zł do 4,5149 zł (+0,21 gr), co oznacza niewielkie umocnienie waluty wobec złotego.

Funt szterling (GBP)

Funt w poniedziałek kosztował 4,8098 zł, a we wtorek wzrósł do 4,8171 zł. Wzrost o 0,73 gr wskazuje na najsilniejszą pozycję tej waluty w zestawieniu dziennym.

Podsumowanie dnia – 16 grudnia

USD: +0,02 gr (z 3,5928 do 3,5930 zł)

EUR: +0,47 gr (z 4,2192 do 4,2239 zł)

CHF: +0,21 gr (z 4,5128 do 4,5149 zł)

GBP: +0,73 gr (z 4,8098 do 4,8171 zł)

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – wtorek, 16 grudnia

dolar – 3,5930 zł

euro – 4,2239 zł

frank szwajcarski – 4,5149 zł

funt szterling – 4,8171 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – poniedziałek, 15 grudnia

dolar – 3,5928 zł

euro – 4,2192 zł

frank szwajcarski – 4,5128 zł

funt szterling – 4,8098 zł

Kiedy NBP podaje notowania?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę między godziną 11:45 a 12:15; jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy między godziną 7:45 a 8:15.

