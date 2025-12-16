Żabka została krawcową. Czy nowa usługa będzie hitem?

„Zamiast do krawca – do Żabki” – sieć znów zaskoczyła, tym razem rozszerzając swoją ofertę o usługi krawieckie, a ściślej – poprawki. W ramach współpracy z firmą woshwosh klienci mogą zamówić naprawę odzieży online, a paczkę nadać i odebrać w dowolnym sklepie Żabka. To kolejny krok w rozwoju segmentu usług dodatkowych, który sieć konsekwentnie buduje jako element codziennej wygody dla klientów.

Jak skorzystać z usługi poprawek krawieckich w Żabce?

Sieć podkreśla, że korzystanie z usługi poprawek krawieckich w Żabce zostało zaprojektowane w taki sposób, aby maksymalnie uprościć cały proces i ograniczyć zaangażowanie klienta do niezbędnego minimum.

„Klienci składają zamówienie online, paczkę z odzieżą nadają w wybranym sklepie, a naprawy wykonują profesjonaliści. Zlecenia realizowane są w pracowniach woshwosh i w zakładach krawieckich, które z firmą współpracują. Usługa obejmuje wiele kategorii ubrań i tekstyliów, a przykładowe prace to wymiana suwaka w kurtce, skrócenie spodni lub spódnicy bądź sukienki, a także skrócenie firan” – informuje sieć.

Cały proces opiera się na kilku krokach realizowanych online oraz w wybranym sklepie sieci:

złożenie zamówienia online na stronie woshwosh.zabka.pl lub za pośrednictwem aplikacji Żappka, z wyborem rodzaju odzieży lub tekstyliów oraz opisem zakresu naprawy,

wskazanie sklepu Żabka, w którym paczka zostanie nadana i odebrana – może to być ten sam punkt lub dwa różne,

opłacenie zlecenia w wygodnej formie płatności,

nadanie paczki z odzieżą w wybranej Żabce,

odbiór zrealizowanego zamówienia po wykonaniu poprawek przez specjalistów.

Strategia „Wygodnych usług”

Rozszerzenie oferty o usługi krawieckie to element szerszej strategii biznesowej Grupy Żabka, która rozwija tzw. „Wygodne usługi” realizowane przy okazji codziennych zakupów. Jak podkreśla spółka, kluczowe znaczenie ma dostępność i oszczędność czasu klienta.

– Konsekwentnie rozwijamy „Wygodne usługi” w Żabce tak, by jeszcze więcej spraw dało się załatwić szybko i przy okazji codziennych zakupów. Rozszerzenie naszej współpracy z woshwosh o naprawy krawieckie to naturalny krok realizacji tej strategii. Zamówienie nadanie paczki w najbliższej Żabce sprawia, że całość jest wygodna i po drodze. Resztą zajmują się specjaliści – komentuje Przemysław Tomaszewski, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Usług, Żabka Polska.

Less waste jako element modelu biznesowego

Nowa usługa ma również wymiar środowiskowy. Poprawki krawieckie pozwalają wydłużyć życie ubrań i ograniczyć ich przedwczesne wyrzucanie, co wpisuje się w rosnące oczekiwania konsumentów wobec marek odpowiedzialnych społecznie.

– Naszą misją jest wydłużanie życia ubrań i edukowanie, że naprawa to jedna z ważnych form troski o środowisko. Dzięki partnerstwu z Żabką wprowadzamy tę ideę do codzienności – oferując naprawę i czyszczenie obuwia – a teraz również poprawki krawieckie – dostępne na wyciągnięcie ręki – zamawiasz usługę, nadajesz paczkę w pobliskiej Żabce, a my zajmujemy się resztą. To wygoda, która wspiera ideę less waste – dodaje Olga Młynarczyk, Dyrektorka ds. BTC, woshwosh.

Współpraca z woshwosh

Poprawki krawieckie są kolejnym etapem współpracy Żabki z woshwosh, która wcześniej obejmowała m.in. naprawy i czyszczenie obuwia oraz pielęgnację skórzanych torebek. Dla sieci convenience to kolejny przykład dywersyfikacji przychodów i wzmacniania roli sklepów jako lokalnych centrów usługowych.

