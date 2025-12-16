Nawrocki podpisał górniczą ustawę. Odprawy do 170 tys. zł i urlopy na 80 proc. pensji

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy górniczej, która wprowadza szeroki system osłon dla pracowników odchodzących z przedsiębiorstw górniczych. Z rozwiązań skorzystają nie tylko górnicy z kopalń, ale także osoby zatrudnione w administracji oraz wyspecjalizowanych zakładach działających w ramach spółek górniczych.

Nowe przepisy

Nowe przepisy przewidują przede wszystkim urlopy górnicze oraz urlopy dla części innych pracowników, z zachowaniem 80 proc. wynagrodzenia liczonego jak za urlop wypoczynkowy. W okresie korzystania z urlopu pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy. Ustawa wprowadza również jednorazowe odprawy w wysokości 170 tys. zł netto, zwolnione z podatku.

Pakiet osłon obejmie pracowników Polskiej Grupy Górniczej, Południowego Koncernu Węglowego, Węglokoksu Kraj oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a w przyszłości także Bogdanki. Nowelizacja znacząco poszerza krąg uprawnionych – świadczenia mają przysługiwać wszystkim pracownikom przedsiębiorstw górniczych, a nie wyłącznie załogom samych zakładów wydobywczych, jak zakładano w pierwotnym projekcie.

Minister w kancelarii prezydenta Karol Rabenda podkreślił, że przyjęte rozwiązania nie są idealne. Po rozmowach ze stroną społeczną prezydent Karol Nawrocki zapowiedział jednak inicjatywę dalszych zmian w prawie. Jak zaznaczył Rabenda, nie można dopuścić do sytuacji, w której pracownicy jednej branży byliby w Polsce różnie traktowani.

Dzięki nowelizacji z osłon skorzystają także pracownicy administracji oraz wyspecjalizowanych jednostek, takich jak zakłady remontowe czy inwestycyjne działające w obrębie spółek górniczych. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2026 roku. Termin ten jest ważny ze względu na procedury związane z rozpoczęciem likwidacji kopalni Bobrek spółki Węglokoks Kraj oraz planowane przez Polską Grupę Górniczą połączenie ruchów Bielszowice i Halemba kopalni Ruda.

Koszt likwidacji

Z Ocen Skutków Regulacji wynika, że koszt likwidacji kopalń węgla kamiennego w ciągu najbliższych dziesięciu lat oszacowano na 11,275 mld zł. Spośród 44 tys. pracowników PGG, PKW i Węglokoksu Kraj z urlopu górniczego ma skorzystać około 3,5 tys. osób, natomiast z urlopów dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla – 240 osób.

W przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej przyjęto, że z urlopu górniczego skorzysta 3 tys. pracowników, a z urlopów dla zatrudnionych w zakładach przeróbki mechanicznej węgla – 103 osoby. Szacunki te przygotowano przy założeniu, że na koniec 2024 roku w JSW pracować będzie ponad 32 tys. osób.

