Balcerowicz wieszczy katastrofę finansów Polski. „Będziemy płacili coraz więcej..."

Prof. Leszek Balcerowicz był we wtorek gościem Radia Zet. Były wicepremier i dwukrotny minister finansów usłyszał pytanie: „Czy finansom Polski grozi katastrofa?". – Tak – odpowiedział Balcerowicz.

Były szef resortu finansów uważa, że jeśli obecna polityka budżetowa będzie kontynuacją dotychczasowej, to „będziemy płacili coraz więcej za obsługę długu, aż w końcu, w najgorszym scenariuszu okazałoby się, że nie ma pieniędzy w budżecie”.

Balcerowicz ocenił, że polityka gospodarcza gabinetu Donalda Tuska „jest taka, jak rządu poprzedniego, czyli PiS”. – Ogromne różnice są w polityce zagranicznej, jeśli chodzi o praworządność, na plus, ale niestety co do polityki budżetowej jest kontynuacja – powiedział w audycji „Gość Radia Zet" Balcerowicz.

Balcerowicz o 800 plus. „Nie ma sensu"

Minister finansów w latach 1989-1991 i 1997-2000 zwracał uwagę, że „w Polsce mamy podatki, które są wyższe, niż w krajach o naszym poziomie rozwoju, ale jednocześnie mamy największy w Europie deficyt budżetu, bo jeszcze większe są wydatki, przy czym nie są to wydatki na obronę”.

– Jeśli wydatki ogółem są wysokie, to zawsze są to wydatki socjalne, których część w Polsce nie ma ani sensu ekonomicznego, ani ludzkiego czy społecznego. Np. 800 plus nie ma sensu – tłumaczył były wicepremier.

Dlaczego popularne świadczenie nie ma sensu? Były minister tłumaczył to brakiem progu dochodowego, wskutek czego "pieniądze idą do ludzi o różnych poziomach dochodu". – Uzasadnienie było bałamutne, bo od tego rodzaju bodźców finansowych nie przybywa dzieci. To doświadczenia światowe – wyjaśniał Balcerowicz.

To nie pierwsza tego rodzaju opinia Balcerowicza w kwestii 800 plus. – Jeżeli trafia to do osób bogatszych, jaki jest sens, żeby trafiało tam, gdzie nie ma ubóstwa? To powinno być ograniczone – mówił były szef resortu finansów pod koniec września w wywiadzie dla RMF FM.

