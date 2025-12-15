Wypłaty 800 plus. Pojawił się nowy komunikat

W czerwcu br. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 800 plus. Będzie on obowiązywał do maja przyszłego roku. Z danych przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że do tej pory świadczenie wypłacono na 6 mln 867,7 tys. dzieci na łączną kwotę 32 mld 86,7 mln zł.

Prawie 5 mln wniosków ws. 800 plus. Będzie kolejna waloryzacja?

Wnioski w ramach nowego okresu świadczeniowego można składać od lutego. Resort rodziny informuje, że do tej pory złożono prawie 4,8 mln dokumentów na 7 mln 326,4 tys. dzieci. W ubiegłym roku złożono nieco ponad 5 mln dokumentów. Aby zachować ciągłość w wypłacie 800 plus należało złożyć wniosek do końca kwietnia.

Wnioski ws. 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem: Platformy Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS, bankowości elektronicznej, aplikacji mZUS lub portalu Emp@tia.

W przyszłym roku minie 10 lat od wprowadzenia świadczenia 500 plus. Było to wiodące zobowiązanie wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, a także kandydata tej partii na prezydenta Andrzeja Dudy w kampanii wyborczej w 2015 roku. Początkowo świadczenie obowiązywało na drugie i kolejne dziecko (w przypadku pierwszego dziecka obowiązywało kryterium dochodowe 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym). Przed kolejnymi wyborami w 2019 roku rozszerzono je również na pierwsze dziecko, a podczas kolejnej kampanii w roku 2023 zapowiedziano waloryzację 500 plus do kwoty 800 zł, co nastąpiło wraz z początkiem 2024 roku. Czy przed następnymi wyborami w 2027 roku można spodziewać się kolejnej waloryzacji, np. do kwoty 1000 zł. Takie pytanie usłyszał przed tygodniem w Radiu Zet minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

– Nie – odparł krótko w audycji „Gość Radia Zet" szef resortu finansów i gospodarki.

