Ta opcja oszczędzania bije na głowę lokaty. W sześć lat zyskali nawet 16 tys. zł

W tym roku mija sześć lat od wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Program został stworzony, by zachęcić Polaków do oszczędzania na czas emerytury. Założenie jest takie, że z pensji pracownika pobierane jest co miesiąc 2 proc., do tego pracodawca dokłada minimum 1,5 proc., a państwo zapewnia jednorazową wpłatę powitalną i coroczne dopłaty.

Pracownicy początkowo podchodzili do PPK z dystansem, co widać było po masowym wypisywaniu się z programu (pracujących przypisywano do niego z automatu). Teraz jednak coraz więcej osób decyduje się odkładać środki w ramach PPK.

Ponad 5 milionów rachunków w PPK. Ogromny zysk

Z danych PFR Portal PPK wynika, że na koniec listopada w PPK oszczędzało 4,08 milionów osób. To o ponad 38 tys. osób więcej niż miesiąc wcześniej. Samych aktywnych rachunków było 5,02 miliona (jedna osoba może mieć więcej niż jeden rachunek PPK, jeśli np. zmieniała pracę). Liczba firm, które umożliwiają pracownikom uczestnictwo w programie, wzrosła w poprzednim miesiącu do 336,1 tys., co oznacza, że było ich o ok. 500 więcej niż w październiku.

Największym zainteresowaniem program cieszy się w dużych firmach, zatrudniających minimum 1000 osób. Wskaźnik partycypacji wynosi tam aż 83,6 proc. Najmniejsze zainteresowanie wystąpuje w średnich firmach, zatrudniających od 10 do 49 pracowników – 31 proc. O wiele lepiej wygląda sytuacja w małych organizacjach, gdzie pracuje mniej niż 10 osób (partcypacja wynosi 71 proc.).

PPK budzą zdecydowanie większe zainteresowanie w sektorze prywatnym aniżeli publicznym (odpowiednio 64,8 i 32,06 proc.). Jeżeli chodzi o podział w zależności od regionu, to zdecydowanym liderem jest woj. mazowieckie (78,4 proc.). Na kolejnych miejscach plasują się woj. dolnośląskie i Wielkopolska (odpowiednio 62 i 60 proc.).

Z wyliczeń PFR Portal PPK wynika, że na rachunki niektórych oszczędzających w PPK od momentu wprowadzenia programu (przyjęto założenie, że osoby te zarabiały do 2023 r. – 5300 zł, a od 2024 roku – 7000 zł) trafiło od 11,6 do 16,7 tys. zł. Część uczestników może pochwalić się stopą zwrotu nawet do 198 proc.

