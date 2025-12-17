Miały ułatwiać robienie zakupów. Klienci coraz rzadziej z nich korzystają

Jak wynika z raportu Hybrid Europe i UCE RESEARCH, większość Polaków robiących codzienne zakupy nie korzysta z gazetek promocyjnych sieci handlowych bezpośrednio przed pójściem do sklepu (58,4 proc.). Tego typu materiały przed wizytą w placówce sprawdza 41,6 proc. respondentów, z czego 12,9 proc. robi to za każdym razem, a 28,7 proc. tylko czasami.

– Sprawdziliśmy, jaką faktyczną rolę pełni dziś gazetka w życiu zakupowym Polaków – w praktyce, a nie w teorii. Dane jasno pokazują, że ma znaczenie tylko dla mniejszości konsumentów. Niezależnie od formatu sklepu gazetka nie stanowi już motoru decyzji zakupowych. Dane mówią, że nie jest to trend chwilowy a trwała zmiana postawy konsumentów. Decyzje zakupowe zapadają teraz najczęściej bez udziału gazetki – np. w ostatniej chwili przed wizytą w sklepie. Oznacza to nowy schemat planowania zakupów – elastyczny, otwarty na impulsowe decyzje. Badanie ujawniło, że transformacja konsumenckiej dynamiki zakupowej, z planowanej na impulsową, już się dokonała – komentuje Adam Iwiński, prezes Hybrid Europe, ekspert rynku nowych technologii i rynku retailowego, jeden ze współautorów raportu.

Kto korzysta z gazetek promocyjnych?

Twórcy raportu podkreślają, że nawyk korzystania z gazetek przed zakupami ma już charakter umiarkowany. Nie oznacza to jednak spadku znaczenia gazetek a przemianę ich roli. Badanie pokazuje, że gazetka traci znaczenie jako narzędzie kształtowania codziennych wyborów zakupowych, a coraz częściej pełni jedynie funkcję informacyjnego przeglądu oferty sklepów.

– Polacy, bombardowani przekazami reklamowymi, nauczyli się reagować szybciej i bardziej intuicyjnie. Wiedzą, że gazetka istnieje, ale oczekują więcej – komunikacji dopasowanej do ich sposobu robienia zakupów, do rytmu i stylu, w jakim podejmują decyzje. To tworzy nową przestrzeń dla operatorów sieci handlowych, którzy potrzebują narzędzi realnego wpływu na decyzje konsumentów tu i teraz – podkreśla Michał Rosiak, Retail Product Development Director w Hybrid Europe.

Okazuje się, że z gazetki przed pójściem do sklepu głównie klienci sieci convenience (13,7 proc.), a także kupujący w supermarketach i hipermarketach (odpowiednio 12,9 i 12,8 proc.). W przypadku klientów dyskontów jest to 12,3 proc.

Badaniu została poddana grupa ponad 8 tys. konsumentów, która na co dzień aktywnie robi zakupy (minimum od 3 do 5 wizyt w ciągu 45 dni) w dyskontach, hipermarketach, supermarketach lub sieciach convenience. Operatorzy badania to platforma analityczno-badawcza UCE RESEARCH i Hybrid Europe.

