800 plus uzależnione od dwóch czynników? Nowy pomysł w rządzie

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Katarzyna Kotula w wywiadzie dla Radia Zet zaproponowała zmiany w programie 800 plus.

800 plus pod dwoma warunkami?

– Bardzo chciałabym porozmawiać o tym, że faktycznie być może 800 plus powinno być zależne od wizyt patronażowych, czyli wizyt położnych i od bilansów dzieci, na które rodzic z dzieckiem powinien udać się do przychodni. Bo jeśli z rąk najbliższych (matki, ojca, ojczyma) ginie 2-letnie dziecko i okazuje się, że ono w systemie praktycznie nie istnieje, to jak mamy przeciwdziałać takiej sytuacji? – powiedziała w audycji „Gość Radia Zet" ministra.

Kotula, która pełni funkcję krajowej koordynatorki rządowego programu przeciwdziałania przemocy domowej zdradziła, że przygotowane są już pilotażowe programy, w których rząd będzie chciał współpracować z pielęgniarkami, położnymi, ginekologami. – Takie rozmowy się już toczą i takie zmiany systemowe się dzieją – powiedziała ministra.

Przypomnijmy, że w czerwcu rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 800 plus. Będzie on obowiązywał do maja przyszłego roku. Z danych przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że do tej pory złożono niemal 4,8 mln wniosków na 7 mln 326,4 tys. dzieci. Przypomnijmy, że dokumenty – w ramach nowego okresu świadczeniowego – można składać od lutego, a złożenie wniosku do kwietnia gwarantowało ciągłość w wypłacie 800 plus. Z danych resortu wynika, że dotychczas świadczenie wypłacono na 6 mln 867,7 tys. dzieci na łączną kwotę 32 mld 86,7 mln zł.

W przyszłym roku minie 10 lat od wprowadzenia programu 500 plus. Początkowo świadczenie obowiązywało na drugie i kolejne dziecko, w 2019 roku rozszerzono je na pierwsze dziecko. Waloryzacja świadczenia do kwoty 800 zł nastąpiła wraz z początkiem ubiegłego roku.

