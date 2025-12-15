Kursy walut 15 grudnia 2025. Po ile dolar, euro, frank, funt?

To dobry początek tygodnia dla złotego. W porównaniu z piątkowymi notowaniami wszystkie cztery główne waluty – dolar, euro, frank i funt – notują spadki. Najmocniej potaniał frank szwajcarski, który jeszcze w zeszłym tygodniu był najsilniejszą walutą. Wyraźne spadki zanotowały również dolar amerykański i funt szterling, natomiast euro pozostało relatywnie stabilne, choć również znalazło się pod lekką presją.

Dane Narodowego Banku Polskiego (NBP) pokazują, że złoty rozpoczął tydzień w wyśmienitej formie, a największy spadek odnotował frank, który tym samym stał się dziś najsłabszą walutą zestawienia.

Analiza dnia – 15 grudnia

Dolar amerykański (USD)

W piątek dolar kosztował 3,6027 zł, natomiast w poniedziałek jego kurs spadł do 3,5928 zł. Oznacza to spadek o 0,99 gr, co wskazuje na dalsze umocnienie złotego wobec amerykańskiej waluty.

Euro (EUR)

Euro w piątek było wyceniane na 4,2271 zł, a w poniedziałek na 4,2192 zł. To spadek o 0,79 gr, potwierdzający utrzymującą się stabilizację kursu wspólnej waluty przy lekkiej przewadze złotego.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank zanotował najsilniejszy ruch. W piątek kosztował 4,5326 zł, a w poniedziałek już 4,5128 zł. Spadek o 1,98 gr oznacza wyraźne umocnienie złotego i odwrócenie trendu z poprzedniego tygodnia.

Funt szterling (GBP)

Funt w piątek wyceniany był na 4,8216 zł, natomiast w poniedziałek spadł do 4,8098 zł. Oznacza to zniżkę o 1,18 gr, co potwierdza słabość brytyjskiej waluty na początku tygodnia.

Podsumowanie dnia –15 grudnia

USD: –0,99 gr (z 3,6027 zł do 3,5928 zł)

EUR: –0,79 gr (z 4,2271 zł do 4,2192 zł)

CHF: –1,98 gr (z 4,5326 zł do 4,5128 zł)

GBP: –1,18 gr (z 4,8216 zł do 4,8098 zł)

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – poniedziałek, 15 grudnia

dolar – 3,5928 zł

euro – 4,2192 zł

frank szwajcarski – 4,5128 zł

funt szterling –

Notowania w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 12 grudnia

dolar – 3,6027 zł

euro – 4,2271 zł

frank szwajcarski – 4,5326 zł

funt szterling – 4,8216 zł

Kursy walut – czwartek, 11 grudnia

dolar – 3,6132 zł

euro – 4,2284 zł

frank szwajcarski – 4,5277 zł

funt szterling – 4,8316 zł

Kursy walut – środa, 10 grudnia

dolar – 3,6329 zł

euro – 4,2274 zł

frank szwajcarski – 4,5119 zł

funt szterling – 4,8363 zł

Kursy walut – wtorek, 9 grudnia

dolar – 3,6336 zł

euro – 4,2340 zł

frank szwajcarski – 4,5103 zł

funt szterling – 4,8499 zł

Kursy walut – poniedziałek, 8 grudnia

dolar – 3,6300 zł

euro – 4,2289 zł

frank szwajcarski – 4,5132 zł

funt szterling – 4,8347 zł

