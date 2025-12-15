Inflacja nieco wyższa niż szacowano. Tam ceny rosły najmocniej

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił dziś ostateczne dane dotyczące inflacji konsumenckiej w listopadzie. Wyniosła ona 2,5 proc. rok do roku, wobec 2,8 proc. w październiku. – Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2025 r. wzrosły o 2,5% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (wskaźnik cen 102,5) – podał GUS.

Inflacja w Polsce w celu NBP

Dzisiejsze dane są nieznacznie wyższe niż przedstawione pod koniec listopada wstępne prognozy (2,4 proc.), ale i tak są powody do zadowolenia, bowiem inflacja w Polsce – po raz pierwszy od wiosny 2024 roku – znalazła się w tzw. celu NBP (wynosi on właśnie 2,5 proc.). GUS podał również, że w ujęciu miesiąc do miesiąca inflacja konsumencka wzrosła o 0,1 proc.

Z przedstawnionych danych wynika, że w listopadzie – w relacji do października br. – największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie transportu (o 1,1 proc.) oraz żywności (o 0,1 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,11 pkt. proc. i 0,02 pkt. proc. Niższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 0,6 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 0,5 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,05 pkt. proc. i 0,02 pkt. proc.

Z danych GUS wynika, że względem listopada 2024 roku najmocniej wzrosły ceny w kategorii "napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe" (o 7,1 proc.). Tradycyjnie spadki objęły paliwa, ale też odzież i obuwie (odpowiednio 2,3 proc. i 2,1 proc.).

– W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: mieszkania (o 2,9%), żywności (o 2,3%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 7,1%), restauracji i hoteli (o 5,5%) oraz zdrowia (o 5,0%) wpłynęły na wzrost wskaźnika ogółem odpowiednio o: 0,72 p. proc., 0,55 p. proc., 0,37 p. proc., 0,31 p. proc. i 0,29 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 2,3%) oraz odzieży i obuwia (o 2,1%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,25 p. proc. i 0,08 p. proc. – wylicza GUS.

