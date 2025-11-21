Rewolucyjne zmiany w L4. To będziesz mógł robić na zwolnieniu

Sejm uchwalił w piątek projekt dotyczący reformy orzecznictwa lekarskiego w ZUS. Zmiany, które mają wejść w życie wraz z początkiem 2026 roku przewidują m.in. znaczące zmiany w L4.

Jak podaje „Fakt", nowe przepisy zmieniają zasady orzekania o niezdolności do pracy. Zasiłek chorobowy zostanie cofnięty, jeśli ZUS przyłapie ubezpieczonego na pracy zarobkowej w trakcie zwolnienia, lub okaże się, że podejmował działania, które mogą przedłużyć czas dochodzenia do zdrowia (np. wyjazd na wakacje).

Zmiany w L4. Będzie można dorabiać

Warto jednak podkreślić, że nastąpiła liberalizacja dotychczasowych zasad, w związku z czym nie każda aktywność w czasie zwolnienia będzie uznawana za pracę zarobkową. Wyjątek obejmie czynności incydentalne, wymuszone ważnymi okolicznościami, np. gdy brak reakcji pracownika mógłby narazić firmę na straty. Dopuszczalna będzie również możliwość, aby pracownik przebywający na L4 w jednej firmie, mógł pracować u innego pracodawcy. Będzie to możliwe, jeśli stan zdrowia pracownika na to pozwoli i lekarz zaznaczy to w zwolnieniu. W tym samym czasie będzie pobierać pełne wynagrodzenie oraz zasiłek chorobowy.

Z drugiej jednak strony nowe przepisy zaostrzają zasady kontroli. Kontrolerzy będą mogli legitymować pracowników w celu potwierdzenia tożsamości oraz żądać informacji nie tylko od ubezpieczonych, ale także od ich pracodawców czy lekarzy prowadzących leczenie. Jak zauważa gazeta, po raz pierwszy przepisy jednoznacznie umożliwią ZUS kontrolowanie osób pobierających świadczenia także po ustaniu zatrudnienia (dotychczas budziło to wątpliwości prawne).

Co ważne, inspektorzy będą mogli kontrolować nie tylko pracowników na L4, ale też w sytuacji, gdy biorą oni zwolnienie w związku z opieką nad chorym członkiem rodziny, czyli np. dzieckiem. Sprawdzane będzie, czy taką opiekę mógłby zapewnić inny domownik. Wyjątek przewidziano dla chorych dzieci poniżej drugiego roku życia, w takich przypadkach ubezpieczony zawsze zachowuje prawo do świadczenia.

Inna zmiana zakłada, że po każdej kontroli — nawet jeśli nie wykryto nieprawidłowości — będzie musiał zostać sporządzony protokół. To na podstawie tego dokumentu ZUS zdecyduje o odebraniu zasiłku. Pracownik będzie miał siedem dni na zgłoszenie zastrzeżeń i przedstawienie dowodów od wystawienia protokołu.

Zmiany w przepisach poparło 257 posłów, pięciu było przeciw, a 180 wstrzymało się od głosu.

