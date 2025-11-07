Polacy pracują mimo choroby. Najczęściej ta grupa

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że w ubiegłym roku zarejestrowano w Polsce o 1,8 mln więcej dni absencji chorobowej, niż rok wcześniej. W 2024 roku wydano aż 27,4 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, co daje łączną liczbę aż 290 mln dni absencji chorobowej. Tylko w pierwszych pięciu miesiącach tego roku wystawiono aż 10,1 milionaL4.

Polacy pracują mimo choroby. Najczęściej młodzi

Z badania „HR & Payroll Pulse Europe 2025” przeprowadzonego wśród 5 625 menedżerów HR i 16 000 pracowników z 16 krajów, wynika że… im starsze pokolenie pracowników, tym mniejsze poczucie obowiązku by pracować w trakcie problemów zdrowotnych. Dane te mogą zaskakiwać, bowiem w powszechnej opinii młode pokolenie pracowników, które określane jest jako wygodne i roszczeniowe, najczęściej odczuwa wewnętrzną powinność by pracować mimo choroby. Wskazało tak aż 45,2 proc. polskich respondentów poniżej 25. roku życia i 51,6 proc. w wieku 25-29 lat. Natomiast pracownicy w przedziale wiekowym 50- 54 lat dali tylko 25,9 proc. wskazań. Sytuacja wygląda podobnie na całym kontynencie.

Badanie pokazuje, że w Polsce to męźczyżni nieco częściej pracują w czasie choroby niż kobiety (odpowiednio 38,3 proc. i 37,3 proc.). – Wbrew obserwacjom, że dla najmłodszych zatrudnionych styl życia to nie work-life balance, a life-work balance, gdzie życie prywatne to priorytet, a praca jest jego dodatkiem. Nasze najnowsze badanie rzuca zupełnie nowe spojrzenie na ten temat i uświadamia nas pod jaką presją funkcjonuje pokolenie Z. Według naszego badania 39,8 proc. pracowników poniżej 25. roku życia pracuje regularnie w godzinach nadliczbowych, a aż 40,9 proc. ma poczucie winy, kiedy bierze wolne. Taki obraz rzeczywistości może być związany z dynamicznym rozwojem nowoczesnych technologii i sztucznej inteligencji. Stres przed tym, że AI odbierze pracownikom pracę może być tym złym motywatorem do aktywności zawodowej, mimo niedyspozycyjności – komentuje Paulina Zasempa, People Country Lead w SD Worx Poland.

