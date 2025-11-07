Kursy walut 7 listopada 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Koniec tygodnia upłynął pod znakiem umocnienia złotego wobec głównych walut. Najmocniej stracił dolar amerykański (USD), który spadł poniżej poziomu 3,70 zł. Euro (EUR), frank szwajcarski (CHF) i funt szterling (GBP) pozostały stabilne, notując jedynie niewielkie zniżki na zamknięcie tygodnia.

Rynek walut – analiza dnia (7 listopada 2025)

Dolar amerykański (USD) – wyraźne osłabienie

Dolar kosztuje dziś 3,6818 zł, co oznacza spadek o 0,0153 zł w porównaniu z czwartkiem (3,6971 zł). To już drugi z rzędu dzień spadków, który sprowadził kurs poniżej poziomu 3,70 zł.

Euro (EUR) – symboliczny spadek

Kurs euro wynosi dziś 4,2483 zł, czyli o 0,0083 zł mniej niż dzień wcześniej (4,2566 zł). Europejska waluta pozostaje stabilna, a wahania w okolicach 4,25 zł sugerują równowagę między złotym a euro w końcówce tygodnia.

Frank szwajcarski (CHF) – lekko w dół

Frank kosztuje dziś 4,5556 zł, co oznacza spadek o 0,0150 zł wobec czwartku (4,5706 zł). To drobna korekta po wcześniejszej stabilizacji – złoty pozostaje mocny wobec „bezpiecznej” waluty, jaką jest frank.

Funt szterling (GBP) – bez większych zmian

Funt kosztuje dziś 4,8227 zł, czyli o 0,0132 zł mniej niż w czwartek (4,8359 zł). Brytyjska waluta utrzymuje się w wąskim przedziale wahań i kończy tydzień nieco niżej, wciąż jednak daleko od psychologicznej granicy 5 zł.

Podsumowanie dnia (7 listopada 2025)

USD – spadek o −0,41 proc.

EUR – spadek o −0,20 proc.

CHF – spadek o −0,33 proc.

GBP – spadek o −0,27 proc.

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – piątek, 7 listopada

dolar – 3,6818 zł

euro – 4,2483 zł

frank szwajcarski – 4,5556 zł

funt szterling – 4,8227 zł

Główne waluty w tym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 6 listopada

dolar – 3,6971 zł

euro – 4,2566 zł

frank szwajcarski – 4,5706 zł

funt szterling – 4,8359 zł

Kursy walut – środa, 5 listopada

dolar – 3,7091 zł

euro – 4,2597 zł

frank szwajcarski – 4,5759 zł

funt szterling – 4,8367 zł

Kursy walut – wtorek, 4 listopada

dolar – 3,7019 zł

euro – 4,2575 zł

frank szwajcarski – 4,5775 zł

funt szterling – 4,8359 zł

Kursy walut – poniedziałek, 3 listopada

dolar – 3,6933 zł

euro – 4,2527 zł

frank szwajcarski – 4,5753 zł

funt szterling – 4,8475 zł

Kiedy NBP podaje notowania?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy między godziną 7:45 a 8:15.

