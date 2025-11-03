Te kredyty odchodzą do lamusa. Nie tylko Polacy ich nie chcą

Kredyty mieszkaniowe ze zmiennym oprocentowaniem są w Polsce dziś znacznie mniej popularne niż 4–5 lat temu.

– Jeszcze pod koniec minionej dekady przeglądanie danych o rodzaju oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych w przypadku Polski było bardzo nudne. W rubryce „udział kredytów ze zmiennym oprocentowaniem” zawsze widniał bowiem wynik 99 proc., a nawet 100 proc. Jak wiadomo, obecnie sytuacja wygląda inaczej – wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl

Kredyty zmiennoprocentowe – statystyki EMF

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili porównać sytuację w Polsce z innymi krajami, dla których dostępne są dane European Mortgage Federation (EMF). Najnowsze statystyki EMF dotyczą pierwszego kwartału 2025 r.

– Brak nowszych wyników nie stanowi dużego problemu, ponieważ struktura sprzedaży kredytów mieszkaniowych raczej nie zmienia się gwałtownie z kwartału na kwartał – zauważa Andrzej Prajsnar.

Kredyty mieszkaniowe o zmiennym oprocentowaniu w Europie

Ostatni raport European Mortgage Federation pokazuje, że na początku bieżącego roku udział nowych kredytów mieszkaniowych ze zmiennym oprocentowaniem (ustalonym najwyżej na 12 miesięcy) wynosił:

Belgia – 2 proc.

Czechy – 13 proc.

Dania – 30 proc.

Finlandia – 95 proc. (wynik z II kw. 2024 r. – brak nowszych danych)

Francja – 3 proc.

Grecja – 24 proc.

Hiszpania – 9 proc.

Holandia – 16 proc.

Niemcy – 12 proc.

Polska – 21 proc.

Portugalia – 26 proc.

Rumunia – 29 proc.

Szwecja – 78 proc.

Węgry – 20 proc.

Wielka Brytania – 7 proc.

Włochy – 9 proc.

Spadek popularności kredytów zmiennoprocentowych w Europie

Analizując historyczne tendencje, widać, że ograniczenie zaciągania kredytów mieszkaniowych ze zmiennym oprocentowaniem nie dotyczy wyłącznie Polski. We Włoszech jeszcze na początku 2023 r. takie „zmiennoprocentowe” pożyczki stanowiły niemal połowę sprzedaży banków.

– Oczywiście, mieć świadomość, że takie hipoteki bywają różnie skonstruowane. Przykładowo, w Finlandii kredytobiorcy mogą dopłacić za limit wysokości raty. To rozwiązanie wybierane przez co piątego kredytobiorcę mieszkaniowego zapewnia, że mimo zmiennego oprocentowania kredytu, miesięczna płatność nie przekroczy określonego poziomu – komentuje Prajsnar.

