Kursy walut 6 listopada 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Czwartek na rynku walutowym przynosi umiarkowany spadek czterech głównych walut wobec złotego. Dolar amerykański (USD) osłabił się symbolicznie, pozostając jednak blisko granicy 3,70 zł. Euro (EUR) i frank szwajcarski (CHF) utrzymują się na stabilnym poziomie, a funt szterling (GBP) notuje kosmetyczną zmianę w dół.

Rynek walut – analiza dnia (6 listopada 2025)

Dolar amerykański (USD) – lekkie osłabienie

Dolar kosztuje dziś 3,6971 zł, co oznacza spadek o 0,0120 zł w porównaniu ze środą (3,7091 zł). To korekta po wcześniejszym umocnieniu, ale amerykańska waluta wciąż pozostaje w rejonie poziomu 3,70 zł.

Euro (EUR) – niemal bez zmian

Kurs euro wynosi dziś 4,2566 zł, czyli o 0,0031 zł mniej niż dzień wcześniej (4,2597 zł). Europejska waluta porusza się w bardzo wąskim przedziale 4,25–4,26 zł, co wskazuje na utrzymującą się stabilność notowań.

Frank szwajcarski (CHF) – drobny spadek

Frank kosztuje dziś 4,5706 zł, czyli o 0,0053 zł mniej niż w środę (4,5759 zł). Zmiana nie jest jednak na tyle duża, aby wpływać znacząco na sytuację na rynku.

Funt szterling (GBP) – lekko w dół

Funt kosztuje dziś 4,8359 zł, co oznacza spadek o 0,0008 zł w porównaniu z poprzednim dniem (4,8367 zł). Brytyjska waluta zachowuje stabilność, jednak do poziomu 5 zł wciąż daleko.

Kursy walut – podsumowanie dnia (6 listopada 2025)

USD – spadek o −0,32 proc.

EUR – spadek o −0,07 proc.

CHF – spadek o −0,12 proc.

GBP – spadek o −0,02 proc.

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – czwartek, 6 listopada

dolar – 3,6971 zł

euro – 4,2566 zł

frank szwajcarski – 4,5706 zł

funt szterling – 4,8359 zł

Kursy walut w tym tygodniu

Kursy walut – środa, 5 listopada

dolar – 3,7091 zł

euro – 4,2597 zł

frank szwajcarski – 4,5759 zł

funt szterling – 4,8367 zł

Kursy walut – wtorek, 4 listopada

dolar – 3,7019 zł

euro – 4,2575 zł

frank szwajcarski – 4,5775 zł

funt szterling – 4,8359 zł

Kursy walut – poniedziałek, 3 listopada

dolar – 3,6933 zł

euro – 4,2527 zł

frank szwajcarski – 4,5753 zł

funt szterling – 4,8475 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy między godziną 7:45 a 8:15.

