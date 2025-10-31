Kursy walut 31 października 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.

Z danych przekazanych w piątek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 31 października za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6751 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2543 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5849 zł, a za 1 brytyjskiego funta – 4,8303 zł.

Jakie są dziś kursy walut? NBP podał najnowsze dane

Kursy walut – piątek, 31 października

dolar – 3,6751 zł

euro – 4,2543 zł

frank szwajcarski – 4,5849 zł

funt szterling – 4,8303 zł

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – czwartek, 30 października

dolar – 3,6520 zł

euro – 4,2425 zł

frank szwajcarski – 4,5719 zł

funt szterling – 4,8169 zł

Kursy walut – środa, 29 października

dolar – 3,6399 zł

euro – 4,2374 zł

frank szwajcarski – 4,5716 zł

funt szterling – 4,8119 zł

Kursy walut – wtorek, 28 października

dolar – 3,6327 zł

euro – 4,2345 zł

frank szwajcarski – 4,5783 zł

funt szterling – 4,8375 zł

Kursy walut – poniedziałek, 27 października

dolar – 3,6395 zł

euro – 4,2353 zł

frank szwajcarski – 4,5720 zł

funt szterling – 4,8567 zł

Kursy walut – piątek, 24 października

dolar – 3,6481 zł

euro – 4,2353 zł

frank szwajcarski – 4,5839 zł

funt szterling – 4,8589 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

