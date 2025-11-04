Kursy walut 4 listopada 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Wtorek przynosi umiarkowane zmiany w notowaniach czterech głównych walut wobec złotego.

„Królem dnia” ponownie zostaje dolar amerykański (USD) – odnotowuje najwyższy wzrost wśród głównych walut, przekraczając poziom 3,70 zł i kontynuując umocnienie rozpoczęte na początku tygodnia.

Euro i frank szwajcarski zyskują symbolicznie, utrzymując stabilne notowania w okolicach 4,25 zł i 4,58 zł. Jedyną walutą, która traci wobec złotego, pozostaje funt szterling, spadając nieznacznie poniżej 4,84 zł.

Rynek walut – analiza dnia (4 listopada 2025)

Dolar amerykański (USD) – lider wzrostów

Dolar kosztuje dziś 3,7019 zł, co oznacza wzrost o 0,0086 zł w porównaniu z poniedziałkiem (3,6933 zł).Amerykańska waluta wyraźnie się umacnia, przebijając poziom 3,70 zł i potwierdzając swoją dominację na początku listopada.

Euro (EUR) – lekki wzrost, stabilizacja

Kurs euro wynosi 4,2575 zł, co oznacza wzrost o 0,0048 zł wobec wczorajszego poziomu 4,2527 zł. Europejska waluta pozostaje stabilna, utrzymując się w wąskim przedziale 4,25–4,26 zł.

Frank szwajcarski (CHF) – niewielkie umocnienie

Frank kosztuje dziś 4,5775 zł, o 0,0022 zł więcej niż dzień wcześniej (4,5753 zł). Szwajcarska waluta pozostaje jednym z najbardziej stabilnych aktywów na rynku, zyskując minimalnie wobec złotego.

Funt szterling (GBP) – jedyny spadkowicz

Funt spadł dziś do poziomu 4,8359 zł, co oznacza zniżkę o 0,0116 zł w porównaniu z poniedziałkiem (4,8475 zł). Brytyjska waluta kontynuuje korektę po ostatnich wzrostach, utrzymując się jednak w okolicach 4,83–4,85 zł.

Kursy walut – podsumowanie dnia (4 listopada 2025)

USD – wzrost o +0,23 proc.

EUR – wzrost o +0,11 proc.

CHF – wzrost o +0,05 proc.

GBP – spadek o −0,24 proc.

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – wtorek, 4 listopada

dolar – 3,7019 zł

euro – 4,2575 zł

frank szwajcarski – 4,5775 zł

funt szterling – 4,8359 zł

Kursy walut w tym tygodniu

Kursy walut – poniedziałek, 3 listopada

dolar – 3,6933 zł

euro – 4,2527 zł

frank szwajcarski – 4,5753 zł

funt szterling – 4,8475 zł

Jakie były kursy walut w zeszłym tygodniu?

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 27 do 31 października 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 31 października

dolar – 3,6751 zł

euro – 4,2543 zł

frank szwajcarski – 4,5849 zł

funt szterling – 4,8303 zł

Kursy walut – czwartek, 30 października

dolar – 3,6520 zł

euro – 4,2425 zł

frank szwajcarski – 4,5719 zł

funt szterling – 4,8169 zł

Kursy walut – środa, 29 października

dolar – 3,6399 zł

euro – 4,2374 zł

frank szwajcarski – 4,5716 zł

funt szterling – 4,8119 zł

Kursy walut – wtorek, 28 października

dolar – 3,6327 zł

euro – 4,2345 zł

frank szwajcarski – 4,5783 zł

funt szterling – 4,8375 zł

Kursy walut – poniedziałek, 27 października

dolar – 3,6395 zł

euro – 4,2353 zł

frank szwajcarski – 4,5720 zł

funt szterling – 4,8567 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy między godziną 7:45 a 8:15.

