Branżowi dziennikarze ostrzegają przed sponsorem Kanału Zero. „Nie instalujcie”

„ZERO cenzury. ZERO blokad. Kanał Zero łączy siły z Uncensor VPN. Rozpoczynamy współpracę, która potrwa aż do końca 2026 roku” – napisał Krzysztof Stanowski 30 października, przedstawiając nowego sponsora swojego kanału na YouTube.

Branża technologiczna pyta o sponsora Kanału Zero

Internauci od początku pytali, czy aby na pewno jest to przemyślana sprawa i pytali o wiarygodność Uncensor VPN oraz bezpieczeństwo. Nie potrzebowali dużo czasu by ustalić, że działalność firmy zarejestrowana została w Panamie, która kojarzona jest z optymalizacją podatkową.

Na temat kolejnego sponsora Kanału Zero zaczęli wypowiadać się także znani dziennikarze i blogerzy technologiczni. „Nie komentuję zazwyczaj cudzych współprac, ale: Nie instalujcie tego VPN! Firma krzak z Panamy, zarejestrowana kilka miesięcy temu, panel logowania w WordPress, bez żadnego audytu” – zauważał Dawid Kosiński z „Kanału o technologii” na YouTube.

„Mamy rok 2025, ludzie nadal są zaskakiwani tym, że większość dostawców usług VPN to cyniczni oszuści, sprzedający ułudę prywatności nieświadomym internautom” – komentował wyspecjalizowany w cyberbezpieczeństwie profil Zaufana Trzecia Strona.

– Przynajmniej tak się może wydawać – nie sugerując nikomu brawury w podjęciu tej decyzji z pełną świadomością wszystkiego, czego się dowiedzieliśmy. Spółki w Panamie, Dubaju i USA to jedna sprawa, druga – niekompetencja osób, które są zaangażowane przy UncensorVPN i którą widać nie tylko w kwestii radzenia sobie z kryzysem wywołanym zainteresowaniem internautów tą sprawą – oceniała dziennikarka Gosia Fraser.

Dziennikarze ostrzegają przed VPN

– Strona WolniWSieci, z którą powiązany jest – co udowodniono na X – projekt UncensorVPN w tej chwili jest niedostępna, na profilu na X o tej samej nazwie widać podany dalej wpis jednego z prawicowych profili trollujących w mediach społecznościowych, ze świecą szukać kogokolwiek, kto chciałby po tym kryzysie przyznać się do tej firmy – dodawała w rozmowie z portalem WirtualneMedia.pl redaktorka naczelna TECHSPRESSO.CAFE.

– VPN sam w sobie nie czyni Cię anonimowym. To tylko tunel — pytanie, kto stoi po jego drugiej stronie i co robi z danymi, które od Ciebie zbiera – ostrzegał również w Wirtualnych Mediach Dawid Koziorowski z Dagma Bezpieczeństwo IT.

Czytaj też:

Afery Wysockiej-Schnepf. Dziennikarka podpadła już kilku osobomCzytaj też:

Grzegorz Krychowiak przerwał milczenie. Nagranie z Krzysztofem Stanowskim