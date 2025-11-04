Trwa posiedzenie RPP. Eksperci prognozują kolejną obniżkę stóp procentowych

Listopadowa obniżka stóp procentowych w Narodowym Banku Polskim najprawdopodobniej jest już przesądzona – pisze dziś „Bankier.pl”, zastanawiając się, jak głębokie cięcia zafunduje nam Rada Polityki Pieniężnej i jak nisko spadnie oprocentowanie złotego w 2026 roku.

We wtorek rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężne, po którym poznamy decyzję dotyczącą wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Czy RPP zdecyduje się na piątą w tym roku obniżkę?

Alior Bank: „RPP może zdecydować się na kolejną obniżkę stóp procentowych”

Jak zauważają ekonomiści z Alior Banku, wstępne, zaskakująco dobre dane o inflacji mogą przesądzić o decyzji o kolejnym cięciu stóp procentowych przez RPP w listopadzie.

– Październikowe dane wskazują na dalsze wyhamowanie inflacji CPI – wskaźnik wyniósł 2,8 proc. r/r wobec 2,9 proc. we wrześniu i sierpniu. To już trzeci miesiąc z rzędu, gdy inflacja utrzymuje się poniżej 3 proc., a dynamika miesięczna wyniosła zaledwie 0,1 proc. Odczyt wskazuje na potencjał do wyhamowania również inflacji bazowej – spodziewamy się odczytu za październik w granicach 3 proc. r/r – mówi Agata Filipowicz-Rybicka, główna ekonomistka i dyrektor Działu Analiz Makroekonomicznych Alior Banku.

Zdaniem ekspertki, w świetle tych danych oraz normalizujących się w ostatnim czasie napięć handlowych na świecie, RPP może zdecydować się na kolejną obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych – do poziomu 4,25 proc. dla stopy referencyjnej.

– Ryzykiem dla tego scenariusza pozostaje postępujące ożywienie gospodarcze w Polsce – wzrost PKB w naszej ocenie w III kwartale mógł sięgnąć 4 proc. r/r – dodaje Filipowicz-Rybicka.

Jak zauważa, nie bez znaczenia dla decyzji będzie również wciąż powoli zwalniający wzrost wynagrodzeń oraz ryzyka fiskalne.

– Choć część członków Rady sygnalizuje ostrożność, pozytywne zaskoczenie październikową inflacją oraz brak istotnych ryzyk proinflacyjnych w krótkim terminie mogą przeważyć szalę na korzyść dalszego luzowania polityki pieniężnej – podsumowuje.

Czytaj też:

Kursy walut 4 listopada 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

PKO BP: „RPP zdecyduje się na kolejną obniżkę stóp o 25 pb”

– Zakładamy, że RPP zdecyduje się na kolejną obniżkę stóp o 25 pb. Niższa od oczekiwań inflacja CPI w październiku (2,8 proc. r/r) dodatkowo zwiększyła prawdopodobieństwo takiego scenariusza – czytamy na stronie Centrum Analiz PKO BP.

Jak wskazują ekonomiści banku, przy dużej zmienności retoryki Rada w ostatnim czasie wykazywała wrażliwość na bieżące odczyty inflacyjne. Dane za październik, poza niższą inflacją CPI, sugerują także postęp dezinflacji w kategoriach bazowych.

– Szacujemy, że inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii obniżyła się w okolice 2,9–3,0 proc. r/r z 3,2 proc. r/r we wrześniu – dodają analitycy PKO BP.

Santander: „Nieco bardziej prawdopodobna stała się kolejna obniżka”

Do prognoz obniżki przychylają się także ekonomiści Santandera.

– Odczyt CPI za październik na poziomie 2,8 proc. r/r mocno nas zaskoczył w dół i przekonał do zrewidowania naszych oczekiwań co do decyzji RPP – uważamy, że jednak nieco bardziej prawdopodobna stała się kolejna obniżka niż pauza – mówią cytowani przez „Bankiera” eksperci Santandera.

Czytaj też:

Te kredyty odchodzą do lamusa. Nie tylko Polacy ich nie chcą

Obniżki stóp procentowych w 2025 roku

Przypomnijmy, że w październiku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 0,25 punktu procentowego – była to już czwarta decyzja tego typu w 2025 roku.

Dotychczasowe zmiany stóp procentowych w tym roku przedstawiają się następująco:

8 maja – obniżka o 0,5 pkt proc., do poziomu 5,25 proc.,

3 lipca – obniżka o 0,25 pkt proc., do 5,00 proc.,

4 września – obniżka o 0,25 pkt proc., do 4,75 proc.,

8 października – obniżka o 0,25 pkt proc., do 4,50 proc.

Czytaj też:

Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?Czytaj też:

Październikowe zaskoczenie na rynku mieszkań. Gdzie ceny poszły w górę, a gdzie spadły?