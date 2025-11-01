Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Ostatni tydzień października przyniósł umiarkowane zmiany na rynku walutowym. Złoty osłabł wobec dolara, euro i franka, natomiast umocnił się względem funta. Największe wahania kursów pojawiły się w przypadku amerykańskiej waluty, która wyraźnie zyskała na wartości. Pozostałe waluty poruszały się w wąskim przedziale cenowym.
Ostatecznie to właśnie dolar okazał się „królem tygodnia” odnotowując największy wzrost w analizowanym okresie.
Kursy walut – analiza tygodnia (27–31 października 2025)
Dolar amerykański (USD) rozpoczął tydzień w poniedziałek od 3,6395 zł, a w piątek wyniósł 3,6751 zł. To wzrost o +3,56 gr, wskazujący na wyraźne umocnienie dolara wobec złotego.
Euro (EUR) w poniedziałek kosztowało 4,2353 zł, a w piątek wyniosło 4,2543 zł. Kurs zwiększył się o +1,90 gr, co oznacza lekkie wzmocnienie wspólnej waluty wobec złotego.
Frank szwajcarski (CHF) rozpoczął tydzień od 4,5720 zł, a zakończył na 4,5849 zł. To niewielki wzrost o +1,29 gr, wskazujący na minimalne osłabienie złotego wobec franka.
Funt szterling (GBP) w poniedziałek kosztował 4,8567 zł, a w piątek wyniósł 4,8303 zł. To spadek o –2,64 gr, potwierdzający lekkie osłabienie brytyjskiej waluty, która nadal pozostaje poniżej psychologicznej granicy 5 zł.
- USD: +3,56 gr (z 3,6395 zł do 3,6751 zł)
- EUR: +1,90 gr (z 4,2353 zł do 4,2543 zł)
- CHF: +1,29 gr (z 4,5720 zł do 4,5849 zł)
- GBP: –2,64 gr (z 4,8567 zł do 4,8303 zł)
Kursy walut – miniony tydzień
Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 27 do 31 października 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):
Kursy walut – piątek, 31 października
- dolar – 3,6751 zł
- euro – 4,2543 zł
- frank szwajcarski – 4,5849 zł
- funt szterling – 4,8303 zł
Kursy walut – czwartek, 30 października
- dolar – 3,6520 zł
- euro – 4,2425 zł
- frank szwajcarski – 4,5719 zł
- funt szterling – 4,8169 zł
Kursy walut – środa, 29 października
- dolar – 3,6399 zł
- euro – 4,2374 zł
- frank szwajcarski – 4,5716 zł
- funt szterling – 4,8119 zł
Kursy walut – wtorek, 28 października
- dolar – 3,6327 zł
- euro – 4,2345 zł
- frank szwajcarski – 4,5783 zł
- funt szterling – 4,8375 zł
Kursy walut – poniedziałek, 27 października
- dolar – 3,6395 zł
- euro – 4,2353 zł
- frank szwajcarski – 4,5720 zł
- funt szterling – 4,8567 zł
Kiedy NBP podaje kursy walut?
Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:
- tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy między godziną 11:45 a 12:15,
- tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,
- tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy między godziną 7:45 a 8:15.
