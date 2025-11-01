Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Ostatni tydzień października przyniósł umiarkowane zmiany na rynku walutowym. Złoty osłabł wobec dolara, euro i franka, natomiast umocnił się względem funta. Największe wahania kursów pojawiły się w przypadku amerykańskiej waluty, która wyraźnie zyskała na wartości. Pozostałe waluty poruszały się w wąskim przedziale cenowym.

Ostatecznie to właśnie dolar okazał się „królem tygodnia” odnotowując największy wzrost w analizowanym okresie.

Kursy walut – analiza tygodnia (27–31 października 2025)

Dolar amerykański (USD) rozpoczął tydzień w poniedziałek od 3,6395 zł, a w piątek wyniósł 3,6751 zł. To wzrost o +3,56 gr, wskazujący na wyraźne umocnienie dolara wobec złotego.

Euro (EUR) w poniedziałek kosztowało 4,2353 zł, a w piątek wyniosło 4,2543 zł. Kurs zwiększył się o +1,90 gr, co oznacza lekkie wzmocnienie wspólnej waluty wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF) rozpoczął tydzień od 4,5720 zł, a zakończył na 4,5849 zł. To niewielki wzrost o +1,29 gr, wskazujący na minimalne osłabienie złotego wobec franka.

Funt szterling (GBP) w poniedziałek kosztował 4,8567 zł, a w piątek wyniósł 4,8303 zł. To spadek o –2,64 gr, potwierdzający lekkie osłabienie brytyjskiej waluty, która nadal pozostaje poniżej psychologicznej granicy 5 zł.

Kursy walut – podsumowanie tygodnia (27–31 października 2025)

USD: +3,56 gr (z 3,6395 zł do 3,6751 zł)

EUR: +1,90 gr (z 4,2353 zł do 4,2543 zł)

CHF: +1,29 gr (z 4,5720 zł do 4,5849 zł)

GBP: –2,64 gr (z 4,8567 zł do 4,8303 zł)

Czytaj też:

Kursy walut 31 października 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Kursy walut – miniony tydzień

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 27 do 31 października 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 31 października

dolar – 3,6751 zł

euro – 4,2543 zł

frank szwajcarski – 4,5849 zł

funt szterling – 4,8303 zł

Kursy walut – czwartek, 30 października

dolar – 3,6520 zł

euro – 4,2425 zł

frank szwajcarski – 4,5719 zł

funt szterling – 4,8169 zł

Kursy walut – środa, 29 października

dolar – 3,6399 zł

euro – 4,2374 zł

frank szwajcarski – 4,5716 zł

funt szterling – 4,8119 zł

Kursy walut – wtorek, 28 października

dolar – 3,6327 zł

euro – 4,2345 zł

frank szwajcarski – 4,5783 zł

funt szterling – 4,8375 zł

Kursy walut – poniedziałek, 27 października

dolar – 3,6395 zł

euro – 4,2353 zł

frank szwajcarski – 4,5720 zł

funt szterling – 4,8567 zł

Czytaj też:

Odkup złota coraz popularniejszy. Mennica Polska rozszerza ofertę

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy między godziną 7:45 a 8:15.

Czytaj też:

Rewolucja w procesach frankowych? Ekspertka studzi emocjeCzytaj też:

Złoto pobiło kolejny rekord. Zdaniem ekspertów to nie koniec