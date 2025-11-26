Chcesz skorzystać z tej ulgi jeszcze w tym roku? To ostatni moment na złożenie wniosku

– To już ostatnie dni, by skorzystać z wakacji składkowych za grudzień. Termin mija z końcem listopada – przypomina Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Wakacje od ZUS w 2025 r. Ostatni moment na złożenie wniosku

Właśnie mija rok od wprowadzenia wakacji składkowych, zwanych również wakacjami od ZUS. Od 1 listopada 2024 roku mikroprzedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz komornicy sądowi mogą składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne w jednym wybranym przez siebie miesiącu w każdym roku kalendarzowym.

Wniosek o wakacje składkowe (RWS) przedsiębiorca lub jego pełnomocnik może złożyć jedynie drogą elektroniczną na PUE/eZUS – wyłącznie z konta płatnika na miesiąc przed miesiącem, za który chce być zwolniony. Dlatego przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z ulgi jeszcze w tym roku mają czas do końca listopada na złożenie wniosku. Dokumenty złożone w grudniu będą już dotyczyć stycznia 2026 roku.

– Rozpatrujemy wnioski o wakacje składkowe automatycznie. Wszelkie informacje w tej sprawie znajdują się na koncie płatnika na PUE/eZUS. Dodatkowo informację o tym, że pojawiła się nowa wiadomość na ten temat, wyślemy na adres e-mail lub numer telefonu, który przedsiębiorca podał na swoim koncie na PUE/eZUS. Jeśli przedsiębiorca zostanie częściowo zwolniony z ulgi lub jej nie otrzyma, wydamy w tej sprawie decyzję i przekażemy ją na konto płatnika na PUE/eZUS – informuje ZUS.

Instytucja podaje, że do tej pory przedsiębiorcy przesłali blisko 176 tys. wniosków o zwolnienie ze składek za grudzień. Od listopada 2024 roku, czyli od momentu obowiązywania wakacji składkowych (znanych również pod nazwą wakacje od ZUS) napłynęło 2,6 mln wniosków.

ZUS informował wcześniej, że najwięcej płatników (prawie 1,3 mln) skorzystało ze zwolnienia za grudzień 2024 roku, czyli na samym początku funkcjonowania ulgi.

