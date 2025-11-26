Masz w skrzynce awizo? Zapłacisz 4,50 zł i jeszcze raz dostarczą

Od 1 stycznia 2026 roku listonosz nie będzie wrzucał do skrzynki tradycyjnych powiadomień o przesyłkach z urzędów, czyli awizo. Korespondencja osób, które mają adres do doręczeń elektronicznych (ADE) będzie trafiać bezpośrednio do skrzynki e-Doręczeń.

Jednocześnie Poczta Polska wciąż nie rezygnuje z usługi, która z awizem jest związana – „Doręczenie na życzenie”.

Trzy sposoby zamówienia usługi ponownego doręczenia

W systemie e-Doręczeń funkcjonuje już ponad 2 miliony skrzynek odbiorczych, z czego 75 proc. założono w 2025 roku, co dobrze pokazuje zainteresowanie cyfrową korespondencją wśród Polaków.

W taki sposób łącznie nadano już 38,7 miliona przesyłek, w tym 12 milionów listów poleconych w formie cyfrowej i 26,7 miliona przesyłek hybrydowych (najpierw są generowane cyfrowo, potem przez Pocztę drukowane maszynowo i dostarczane tradycyjnie przez listnoszy). Aż 92 proc. wszystkich przesyłek z systemu e-Doręczeń, czyli czyli ponad 35,6 miliona trafiło do odbiorców w 2025 roku, w tym 11,9 miliona całkowicie cyfrowych.

Kto zastał w skrzynce pocztowej awizo wciąż ma możliwość uniknięcia wizyty na placówce. Usługę można zamówić na trzy sposoby:

Przez Internet: wypełniając prosty formularz elektroniczny na stronie Poczty Polskiej,

Telefonicznie: dzwoniąc do swojej placówki pocztowej,

Osobiście u listonosza: wręczając wydrukowany i wypełniony wcześniej formularz.

Do wyboru są trzy przedziały godzinowe, w których przesyłka może być ponownie doręczona:

9:00 – 13:00

13:00 – 15:00

15:00 – 19:00

W tej materiii wiele zależy jednak od godzin pracy konkretnego urzędu.

Komu listonosz na życzenie przesyłki nie przyniesie?

Usługa „Doręczenie na życzenie” nie obejmuje pism o szczególnym znaczeniu prawnym. Listonosz nie przyniesie ponownie przesyłek nadanych przez sądy i prokuratury, komorników sądowych i organy ścigania. Do odebrania korespondencji niezbędne jest okaznie dowodu tożsamości i osobisty podpis.

Poczta Polska promuje również usługę e-Polecony, która umożliwia wysyłanie cyfrowych listów poleconych pomiędzy podmiotami niepublicznymi – na przykład między firmą a osobą prywatną. Różnica między e-Doręczeniem a e-Poleconym polega na tym, że w pierwszym przypadku jedną ze stron zawsze jest instytucja publiczna, a usługa dla obywatela jest bezpłatna. Z kolei e-Polecony to płatna, ale w pełni cyfrowa forma korespondencji pomiędzy prywatnymi nadawcami.

