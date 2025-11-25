Pieniądze przed świętami i na Nowy Rok. Emeryci dostaną przelewy szybciej

W ostatnim miesiącu roku emeryci muszą przygotować się na sporą modyfikację harmonogramu przelewów z ZUS. Zmiany nie wynikają wyłącznie z kalendarza świątecznego, ale ogólnej zasady, że gdy termin wypłaty wypada w dzień wolny od pracy, pieniądze trafiają do świadczeniobiorców wcześniej – w najbliższym poprzedzającym dniu roboczym.

Terminy wypłaty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych standardowo realizuje wypłaty emerytur w sześciu terminach każdego miesiąca: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia. W grudniu trzy z tych dat kolidują z dniami wolnymi, dlatego zostaną przesunięte. Jak podaje „Rzeczpospolita”, zmiany dotyczą osób otrzymujących świadczenia 6., 20. i 25. dnia miesiąca.

Bez zmian pozostają przelewy przypadające na 1., 10. i 15. grudnia – emeryci z tymi terminami dostaną pieniądze dokładnie tak jak zwykle. Inaczej wygląda sytuacja pozostałych grup. Osoby, które zazwyczaj otrzymują emeryturę 6. dnia miesiąca, w grudniu zobaczą świadczenie na koncie dzień wcześniej – 5 grudnia, ponieważ 6 grudnia wypada w sobotę. Podobnie będzie z terminem 20. grudnia, który także przypada w sobotę. W tym przypadku przelew zostanie zrealizowany już w piątek 19 grudnia.

Największa zmiana dotyczy świadczeniobiorców z terminem wypłaty 25. grudnia. Tego dnia przypada Boże Narodzenie, dlatego przelew zostanie przesunięty na wtorek 23 grudnia. Dzięki temu środki trafią na konta jeszcze przed świętami. W praktyce oznacza to, że w grudniu część seniorów otrzyma emerytury wyraźnie wcześniej niż zwykle, co może mieć znaczenie przy planowaniu przedświątecznych wydatków.

Zmiany na początku roku

Modyfikacje obejmą także początek kolejnego roku. „Rz” wskazuje, że przesunięcie dotyczy również styczniowych wypłat. Emeryci, którzy na co dzień mają termin wypłaty przypadający na 1. dzień miesiąca, nie otrzymają pieniędzy w Nowy Rok, ponieważ jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Zamiast tego świadczenie za styczeń pojawi się na kontach jeszcze w starym roku – 31 grudnia 2025 r.

W efekcie osoby z terminem na 1. dzień miesiąca odczują w grudniu dodatkowy wpływ – poza standardową wypłatą grudniową, na ich konta wpłynie również emerytura za styczeń, tyle że zaksięgowana dzień przed końcem roku. Zmiany te wynikają z obowiązujących zasad, zgodnie z którymi ZUS musi zapewnić wypłatę w najbliższym poprzedzającym dniu roboczym, jeśli standardowa data wypada w święto lub dzień wolny.

