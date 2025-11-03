Czy RPP obniży stopy procentowe? Oto możliwy scenariusz na listopad

Już jutro rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP), którego efektem będzie decyzja o wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP). Analitycy i ekonomiści prognozują różne scenariusze listopadowego posiedzenia. Przypomnijmy, że w październiku RPP obniżyła stopy o 0,25 punktu procentowego, co było już czwartą obniżką w tym roku.

– Październikowa decyzja okazała się dla części rynku niespodziewana, ponieważ oczekiwania były mocno podzielone. Jednak z perspektywy listopadowego posiedzenia taki ruch stanowi zmianę punktu odniesienia. Po pierwsze, RPP już wykorzystała przestrzeń do luzowania, co oznacza, że opcja kolejnej obniżki jest mniejsza. Po drugie, skoro decyzja październikowa była szybsza lub bardziej zdecydowana niż wielu się spodziewało, Rada może być skłonna do ostrożniejszego podejścia teraz, czyli tzw. pauzy, albo przynajmniej opóźnienia kolejnego ruchu – mówi Dawid Róg, dyrektor oddziału Lendi w Łodzi i ekspert Lendi.

Obniżka stóp procentowych w 2025 roku

W tym roku RPP sięgnęła po taki ruch czterokrotnie:

8 maja – obniżka o 0,5 pkt proc., do poziomu 5,25 proc.,

3 lipca – obniżka o 0,25 pkt proc., do 5,00 proc.,

4 września – obniżka o 0,25 pkt proc., do 4,75 proc.,

8 października – obniżka o 0,25 pkt proc., do poziomu 4,50 proc.

Ekspert: „Prawdopodobne jest utrzymanie stóp na obecnym poziomie”

Zdaniem eksperta Lendi, dane wspierające luzowanie pozostają: inflacja według szybkiego szacunku wyniosła we wrześniu około 2,9 proc. rok do roku, co sugeruje, że presje cenowe osłabły. Z drugiej strony RPP w komunikacie po październiku wyraźnie wskazała, że dalsze kroki zależą od napływających danych – zwłaszcza w obszarze dynamiki płac, cen energii i aktywności gospodarczej.

– W związku z tym najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na listopad jest utrzymanie stóp procentowych na obecnym poziomie. RPP może uznać, że uwzględniła już główną część oczekiwanego ruchu i chce poczekać na kolejne dane, zanim podejmie decyzję o dalszym luzowaniu. Jeśli jednak dane za październik–listopad pokażą wyraźne przyspieszenie inflacji bazowej lub wzrost presji płacowej powyżej 6–7 proc. rok do roku, Rada może wstrzymać się z dalszymi obniżkami lub rozważyć podwyżkę stóp, choć taki scenariusz wydaje się obecnie mniej prawdopodobny – analizuje Dawid Róg.

Jak zauważa, dla rynku kredytowego i depozytowego kluczowe będzie, jak RPP przedstawi swoje perspektywy: czy mówi o możliwości dalszego łagodzenia, czy raczej o pauzie w obliczu niepewności.

– Ten ton komunikacji może być równie ważny jak sama decyzja – stwierdza ekspert.

Jaka jest aktualna wysokość stóp procentowych NBP?

Po październikowym posiedzeniu Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:

stopa referencyjna – 4,50 proc. w skali rocznej,

stopa lombardowa – 5,00 proc. w skali rocznej,

stopa depozytowa – 4,00 proc. w skali rocznej,

stopa redyskontowa weksli – 4,55 proc. w skali rocznej,

stopa dyskontowa weksli – 4,60 proc. w skali rocznej.

