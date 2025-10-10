Będą kolejne cięcia stóp procentowych? Glapiński zabrał głos

W środę Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała o obniżce stóp procentowych o 0,25 pkt. proc. Tym samym główna stopa procentowa wynosi spadła z 4,75 do 4,50 proc. Decyzja gremium to dobra wiadomość dla kredytobiorców, gdyż raty kredytów hipotecznych czy firmowych będą niższe.

O decyzji mówił w czwartek prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP), a zarazem przewodniczący RPP Adam Glapiński. Podczas konferencji prasowej Glapiński zwracał uwagę, że inflacja w Polsce trzeci miesiąc z rzędu mieści się w przedziale akceptowanym przez bank centralny. Według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła we wrześniu 2,9 proc. Identyczny odczyt odnotowano miesiąc wcześniej. Szef NBP podkreślił, że perspektywy inflacji na najbliższe miesiące poprawiły się. Aktualne prognozy wskazują, że inflacja w ostatnim kwartale tego roku pozostanie na poziomie zbliżonym do 3 proc.

Glapiński wspomniał o podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawie mrożącej ceny energii do końca roku. Wsakzał również zagrożenia, które mogą zagrozić stabilizacji inflacji. Wspomniał tu o presji inflacyjnej płynącej z zewnątrz, o ciągle wysokiej dynamice wzrostu płac (choć widać hamowanie) i zagrożeniach dla wzrostu gospodarczego.

RPP po raz piąty obniży stopy procentowe?

W tym tygodniu RPP dokonała czwartej obniżki stóp procentowych w tym roku. Czy możliwe są kolejne cięcia? Prezes NBP podkreślił podczas konferencji, że decyzja w tej sprawie będzie podejmowana z posiedzenia na posiedzenie, tak jak robi to np. Europejski Bank Centralny. – Tak jak w tej chwili to widzę, to taka przestrzeń – jeśli się utrzymają te dobre dane – być może jest – powiedział Glapiński.

Szef banku centralnego dodał, że również członkowie RPP "widzą przestrzeń do obniżek, ale kiedy to nastąpi, to nie wiedzą jeszcze sami". Przypomniał, że w listopadzie pojawi się nowa projekcja inflacji. – To jest taki "święty" ten nasz dokument, głęboka analiza gospodarki i podstawowych trendów, z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał i z roku na rok. I na podstawie tej projekcji podejmiemy decyzję w listopadzie – podkreślił Glapiński.

Prezes NBP zastrzegł, że stopy procentowe nie mogą maleć w nieskończoność.

