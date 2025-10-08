RPP znów obniżyła stopy procentowe. Swoiste 500 plus dla kredytobiorców

Podczas zakończonego w środę posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała o obniżce stóp procentowych o 0,25 pkt. proc. Tym samym główna stopa referencyjna spadnie z 4,75 do 4,50 proc.

W opublikowanym po posiedzeniu komunikacie RPP odwołuje się do szacunkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) zgodnie z którymi inflacja konsumencka we wrześniu wyniosła 2,9 proc. rok do roku. Identyczny odczyt odnotowano miesiąc wcześniej. RPP wskazuje, że uwzględniając najnowsze dane GUS, można szacować, że inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii ukształtowała się na poziomie zbliżonym do sierpnia br., przy wciąż podwyższonej rocznej dynamice cen usług.

– Biorąc pod uwagę poprawę perspektyw inflacji w najbliższym czasie, w ocenie Rady uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP – podkreśla RPP w komunikacie.

RPP znów obniża stopy proc. Rata zmniejsza się prawie o 500 zł

Dzisiejsza decyzja RPP to dobra wiadomość dla kredytobiorców, gdyż raty kredytów hipotecznych będą niższe. O ile niższe? Z wyliczeń Rankomat.pl, które przytacza Rankomat.pl wynika, że w przypadku kredytu na kwotę 500 tys. zł zaciągniętego na 30 lat rata spadnie o 83 zł. Dzisiejsza obniżka to czwarte cięcia stóp procentowych w tym roku (poprzednich dokonano we wrześniu, lipcu i maju). Łącznie, po czterech tegorocznych obniżkach rata zmniejszy się o 458 zł — z 3651 zł do 3193 zł.

– Po październikowej obniżce stóp procentowych raty nie spadną od razu. W tym miesiącu zwykle pozostaną na dotychczasowym poziomie, ponieważ aktualizacja oprocentowania odbywa się raz na 3 lub 6 miesięcy. Z kolei rata maleje dopiero po miesiącu od takiej aktualizacji — wyjaśnia cytowany przez portal Jarosław Sadowski, ekspert kredytowy Rankomat.pl.

Ekspert podkreśla również, że przedstawione wyżej wyliczenia dotyczą nowo udzielonego kredytu z oprocentowaniem zmiennym. W przypadku kredytów zaciągniętych kilka lub kilkanaście lat temu spadek raty zazwyczaj będzie mniejszy. Z kolei raty kredytów z oprocentowaniem stałym spadną dopiero po zakończeniu okresu obowiązywania stałej stawki, który zwykle wynosi pięć lat. To oznacza, że jeśli ktoś zaciągnął taki kredyt np. w 2022 roku, oprocentowanie i rata spadną dopiero w 2027 roku.

