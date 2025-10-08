Tak RPP tłumaczy kolejne cięcia stóp procentowych. Zdecydował jeden czynnik

Podczas zakończonego w środę posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowano o obniżce stóp procentowych o 0,25 pkt. proc. Tym samym główna stopa referencyjna spadnie z 4,75 do 4,50 proc.

RPP o obniżce stóp procentowych

Dzisiejsza decyzja RPP to dobra wiadomość dla kredytobiorców, gdyż raty kredytów hipotecznych czy firmowych będą niższe. To czwarta obniżka w tym roku. Jak gremium ją tłumaczy? W opublikowanym po posiedzeniu komunikacie przypomniano, że według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) inflacja konsumencka we wrześniu wyniosła 2,9 proc. rok do roku. Identyczny odczyt odnotowano miesiąc wcześniej. RPP wskazuje, że uwzględniając najnowsze dane GUS, można szacować, że inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii ukształtowała się na poziomie zbliżonym do sierpnia br., przy wciąż podwyższonej rocznej dynamice cen usług.

– Biorąc pod uwagę poprawę perspektyw inflacji w najbliższym czasie, w ocenie Rady uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP – podkreśla RPP w komunikacie.

W dalszej części komunikatu poinformowano, że dalsze decyzje RPP będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. Rada zwraca uwagę, że czynnikami ryzyka dla niskiej inflacji pozostaje kształt polityki fiskalnej, ożywienie popytu konsumpcyjnego oraz podwyższona dynamika płac. Źródłem niepewności jest poziom administrowanych cen nośników energii oraz kształtowanie się inflacji na świecie, w tym ze względu na zmiany polityki handlowej głównych gospodarek.

– NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla utrzymania inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie – podsumowuje RPP.

