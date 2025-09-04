RPP tnie stopy procentowe. Glapiński komentuje

Inflacja w Polsce spada i jest już blisko celu wyznaczonego przez Narodowy Bank Polski (NBP). To właśnie otworzyło drogę do kolejnej decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP). W środę, 3 września, RPP obniżyła stopy procentowe o 0,25 pkt proc., co oznacza trzecie cięcie w tym roku. W czwartek, 4 marca, prezes NBP przedstawił powody decyzji oraz prognozy na kolejne miesiące.

– Ta stopa proszę państwa, chociaż znacząco obniżona, nadal jest relatywnie wysoka. Porównując do wysokości inflacji, druga co do wysokości wśród krajów regionu. Dlaczego jest wyższa? Bo wciąż zwalczamy inflację. W sierpniu osiągnęliśmy 2,8 proc. – powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Prognozy inflacyjne i ryzyka dla portfeli Polaków

Choć inflacja spada, szef banku centralnego ostrzega, że w kolejnych miesiącach sytuacja może się zmienić.

– Nie dopuścimy do utrwalenia się wysokiej dynamiki cen, która się może pojawić – zapowiedział Glapiński. Dodał, że prognozy NBP zakładają wzrost inflacji, a dużą niewiadomą pozostają ceny energii elektrycznej. Szczególnym problemem jest inflacja bazowa, która może utrudnić szybki powrót do pełnej stabilizacji cen.

– Musimy być bardziej wyczuleni na trwałą stabilność cen. Nasze dalsze decyzje będą zależeć od napływających danych – podkreślił.

Polityka fiskalna pod lupą NBP

Podczas konferencji prezes NBP odniósł się także do sytuacji finansów publicznych.

– Wydatki są duże, przychody małe, dług narasta bardzo szybko – stwierdził.

Wskazał, że pod względem relacji długu do PKB Polskę wyprzedza tylko Rumunia. Skrytykował również politykę deficytu, podkreślając, że nie można jej tłumaczyć wyłącznie rosnącymi wydatkami na obronę narodową. Jak zaznaczył, odpowiadają one jedynie za 1/5 długu publicznego.

RPP jest ostrożna w kwestii obniżek stóp procentowych

Glapiński zwrócił uwagę, że koszty obsługi zadłużenia państwa pochłaniają około 2,5 proc. PKB. Podkreślił przy tym, że RPP prowadzi politykę pieniężną w sposób ostrożny i przewidywalny. Dodał również, że celem banku centralnego jest unikanie gwałtownych ruchów, które mogłyby doprowadzić do konieczności szybkiego podnoszenia stóp procentowych, jak ma to miejsce w przypadku Czech.

