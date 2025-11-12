Kultowa sieć sklepów znika z rynku. Działali 136 lat

Po 136 latach działalności niemiecka sieć sklepów Listmann, znana z sprzedaży artykułów plastycznych, artystycznych i rzemieślniczych, ogłosiła całkowite zakończenie działalności. Decyzja o upadłości oznacza koniec długiej historii rodzinnej firmy.

W związku z likwidacją rozpoczęła się wyprzedaż całego asortymentu we wszystkich oddziałach. Sklepy w Moguncji, Wiesbaden i Koblencji mają zakończyć działalność do końca 2025 roku, z wyjątkiem placówki w Akwizgranie, która zostanie przejęta przez nowego właściciela.

Powody zakończenia działalności sieci Listmann

Jak wskazuje Oliver Listmann, przedstawiciel czwartego pokolenia właścicieli, kluczowym powodem zamknięcia jest brak następcy w rodzinie. Jego synowie wybrali inne ścieżki kariery, przez co kontynuacja działalności w tradycyjnej formie stała się niemożliwa. Próby sprzedaży sieci zewnętrznym inwestorom zakończyły się niepowodzeniem ze względu na skomplikowaną logistykę asortymentu obejmującego około 85 000 artykułów. Dodatkowo firma odczuła wpływ zmian rynkowych: rosnące koszty operacyjne, presja cenowa i wzrost znaczenia handlu internetowego utrudniały prowadzenie działalności.

Wyprzedaż likwidacyjna

W ramach procesu likwidacji Listmann rozpoczął wielką wyprzedaż, oferując zniżki na cały asortyment. Firma poinformowała klientów w mediach społecznościowych:

– Zanim zamkniemy sklep na dobre, zapraszamy do odwiedzenia nas po raz ostatni. Oferujemy zniżki na wszystko!– czytamy w komunikacie na Instagramie Listmann.

To ostatnia okazja dla artystów i hobbystów na zakup specjalistycznych produktów – od farb i płócien, po materiały do rękodzieła – przed ostatecznym wycofaniem się sieci z rynku do końca grudnia 2025 roku.

Czytaj też:

Kaliski zakład przejęli Ukraińcy. Wszystkich zwolnili, a teraz nie mogą go sprzedać

Historia niemieckiej sieci

Niemiecka sieć sklepów Listmann została założona w 1889 roku w Moguncji przez Friedricha Listmanna i Johanna Stellwagena. Początkowo firma prowadziła sklep z artykułami żelaznymi, a po II wojnie światowej przekształciła się w sieć oferującą narzędzia i materiały budowlane. Dopiero w latach 90. XX wieku sieć stała się wyspecjalizowanym punktem dla artystów i hobbystów.

Przez ponad sto lat działalności Listmann stał się symbolem tradycji i jakości w niemieckim handlu detalicznym, a decyzja o upadłości kończy ważny rozdział w historii rodzimego rynku.

Czytaj też:

Upadła legendarna polska mleczarnia. Działała ponad sto latCzytaj też:

Ukraińcy sprzedali zakład w Kaliszu. Historia jak z filmu