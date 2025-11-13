Giganci tną etaty, firmy szukają ludzi. Polski rynek pracy znalazł się na zakręcie

Nie ma dnia bez doniesień o redukcjach zatrudnienia w kolejnych zakładach pracy. Na antenie Radia Maryja dwucyfrowym bezrobociem straszy była minister pracy, europoseł PiS, Marlena Maląg. Jednak dane pokazują, że bezrobocie jest u nas na wciąż niskim poziomie, a całe branże zmagają się z niedoborem pracowników. Sporo firm musi posiłkować się zarobkowymi migrantami. Jaka jest więc sytuacja na rynku pracy – dobra czy zła? Zależy dla kogo i w jakiej perspektywie.