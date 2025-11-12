Kursy walut 12 listopada 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Środa upłynęła pod znakiem delikatnego umocnienia złotego. Dolar, euro i funt nieco straciły, podczas gdy frank szwajcarski jako jedyny zyskał. Amerykańska waluta spadła symbolicznie, utrzymując się w rejonie 3,65 zł. Euro pozostaje stabilne, pomimo drobnego spadku, a funt zanotował jedynie kosmetyczny ruch w dół. Królem dnia okazał się frank, który pewnie umocnił się względem naszej waluty, choć do przekroczenia 5 zł wciąż daleka droga.

Rynek walut – analiza dnia (12 listopada 2025)

Dolar amerykański (USD) – lekkie osłabienie

Dolar kosztuje dziś 3,6570 zł, co oznacza spadek o 0,0040 zł w porównaniu z poniedziałkiem (3,6610 zł). W relacji do piątku (3,6818 zł) amerykańska waluta również traci – o 0,0248 zł. To niewielka korekta po wcześniejszym umocnieniu, a dolar wciąż pozostaje w pobliżu poziomu 3,65–3,70 zł.

Euro (EUR) – niemal bez zmian

Kurs euro wynosi dziś 4,2312 zł, czyli o 0,0039 zł mniej niż w poniedziałek (4,2351 zł) i o 0,0171 zł mniej niż w piątek (4,2483 zł). Europejska waluta porusza się w bardzo wąskim przedziale 4,23–4,24 zł.

Frank szwajcarski (CHF) – lekki wzrost

Frank kosztuje dziś 4,5755 zł, co oznacza wzrost o 0,0329 zł w porównaniu z poniedziałkiem (4,5426 zł) oraz o 0,0199 zł wobec piątku (4,5556 zł). Zmiana ma charakter umiarkowany, a frank ponownie umacnia się po lekkiej korekcie z początku tygodnia.

Funt szterling (GBP) – kosmetyczny spadek

Funt kosztuje dziś 4,7967 zł, co oznacza spadek o 0,0263 zł w porównaniu z poniedziałkiem (4,8230 zł). W relacji do piątku (4,8227 zł) brytyjska waluta traci 0,0260 zł. Zmiana jest niewielka, a kurs pozostaje stabilny w rejonie 4,80 zł.

Walutowe podsumowanie dnia (12 listopada 2025)

USD – spadek o −0,11 proc.

EUR – spadek o −0,09 proc.

CHF – wzrost o +0,72 proc.

GBP – spadek o −0,55 proc.

Kursy walut – środa, 12 listopada

dolar – 3,6570 zł

euro – 4,2312 zł

frank szwajcarski – 4,5755 zł

funt szterling – 4,7967 zł

Kursy w tym tygodniu

Kursy walut – poniedziałek, 10 listopada

dolar – 3,6610 zł

euro – 4,2351 zł

frank szwajcarski – 4,5426 zł

funt szterling – 4,8230 zł

Kursy walut – piątek, 7 listopada

dolar – 3,6818 zł

euro – 4,2483 zł

frank szwajcarski – 4,5556 zł

funt szterling – 4,8227 zł

Kursy walut – czwartek, 6 listopada

dolar – 3,6971 zł

euro – 4,2566 zł

frank szwajcarski – 4,5706 zł

funt szterling – 4,8359 zł

Kursy walut – środa, 5 listopada

dolar – 3,7091 zł

euro – 4,2597 zł

frank szwajcarski – 4,5759 zł

funt szterling – 4,8367 zł

Kursy walut – wtorek, 4 listopada

dolar – 3,7019 zł

euro – 4,2575 zł

frank szwajcarski – 4,5775 zł

funt szterling – 4,8359 zł

Kursy walut – poniedziałek, 3 listopada

dolar – 3,6933 zł

euro – 4,2527 zł

frank szwajcarski – 4,5753 zł

funt szterling – 4,8475 zł

