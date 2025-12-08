Zet z ukośną kreseczką – Polakom szykuje się nowy symbol złotówki

Litera zet z ukośną kreseczką – tak miałaby wkrótce wyglądać złotówka, która obecnie własnego symbolu nie ma. A ma go od dawna euro (€), ma go funt (₤), ma go dolar ($), a nawet Bitcoin (₿).

Autor petycji, która trafiła do Sejmu i do Ministerstwa Finansów przekonuje, że złotówka powinna mieć swoje graficzne oznaczenie, które będzie ją jednoznacznie wyróżniać. Co dokładnie proponuje?

Symbol złotówki nawiązuje do polskiego alfabetu

Litera „zet” z ukośną kreseczką byłaby – zdaniem autora pomysłu – czytelna, nowoczesna i jednoznacznie polska. „Taki znak stanowiłby naturalne nawiązanie do narodowego alfabetu, a jednocześnie zapewniłby symboliczny wyraz siły, stabilności i samodzielności polskiego systemu finansowego” — podkreśla autor petycji.

„Prosty w formie i łatwy do zapisu w druku i formacie elektronicznym symbol, mógłby stać się powszechnym narzędziem w obiegu gospodarczym, edukacyjnym i medialnym, a zarazem znakiem nowej epoki polskiego złotego − waluty silnej, pewnej i rozpoznawalnej” - brzmi uzasadnienie petycji.

Symbol złotówki zbuduje patriotyzm gospodarczy

Na łamach „Faktu” jednoznacznie wypowiedział się tej sprawie ekonomista Marek Zuber: – Jestem za. W ramach budowania tożsamości narodowej ustanowienie takiego symbolu miałoby wielkie znaczenie.

Zdaniem Zubera, symbol złotówki pomogłoby nam w budowaniu patriotyzmu gospodarczego, „który nie jest tak rozwinięty jak w Niemczech i we Francji, gdzie obywatele kupują w pierwszej kolejności produkty wyprodukowane przez ich fabryki i w ich krajach”.

Los symbolu złotówki jest autualnie w rękach posłów. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji ma trzy miesiące na rozpatrzenie sprawy. W grę wchodzi dopuszczenie petycji, jej odrzucenie, przekazanie do innej komisji lub podjęcie inicjatywy ustawodawczej.

