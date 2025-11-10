Kursy walut 10 listopada 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.
Z danych przekazanych w poniedziałek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 10 listopada za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6610 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2351 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5426 zł, a za 1 brytyjskiego funta – 4,8230 zł.
Jakie są dziś kursy walut? NBP podał najnowsze dane
Kursy walut – poniedziałek, 10 listopada
- dolar – 3,6610 zł
- euro – 4,2351 zł
- frank szwajcarski – 4,5426 zł
- funt szterling – 4,8230 zł
Kursy walut – poprzedni tydzień
Kursy walut – piątek, 7 listopada
- dolar – 3,6818 zł
- euro – 4,2483 zł
- frank szwajcarski – 4,5556 zł
- funt szterling – 4,8227 zł
Kursy walut – czwartek, 6 listopada
- dolar – 3,6971 zł
- euro – 4,2566 zł
- frank szwajcarski – 4,5706 zł
- funt szterling – 4,8359 zł
Kursy walut – środa, 5 listopada
- dolar – 3,7091 zł
- euro – 4,2597 zł
- frank szwajcarski – 4,5759 zł
- funt szterling – 4,8367 zł
Kursy walut – wtorek, 4 listopada
- dolar – 3,7019 zł
- euro – 4,2575 zł
- frank szwajcarski – 4,5775 zł
- funt szterling – 4,8359 zł
Kursy walut – poniedziałek, 3 listopada
- dolar – 3,6933 zł
- euro – 4,2527 zł
- frank szwajcarski – 4,5753 zł
- funt szterling – 4,8475 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
