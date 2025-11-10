Kursy walut 10 listopada 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.

Z danych przekazanych w poniedziałek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 10 listopada za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6610 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2351 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5426 zł, a za 1 brytyjskiego funta – 4,8230 zł.

Jakie są dziś kursy walut? NBP podał najnowsze dane

Kursy walut – poniedziałek, 10 listopada

dolar – 3,6610 zł

euro – 4,2351 zł

frank szwajcarski – 4,5426 zł

funt szterling – 4,8230 zł

Kursy walut – poprzedni tydzień

Kursy walut – piątek, 7 listopada

dolar – 3,6818 zł

euro – 4,2483 zł

frank szwajcarski – 4,5556 zł

funt szterling – 4,8227 zł

Kursy walut – czwartek, 6 listopada

dolar – 3,6971 zł

euro – 4,2566 zł

frank szwajcarski – 4,5706 zł

funt szterling – 4,8359 zł

Kursy walut – środa, 5 listopada

dolar – 3,7091 zł

euro – 4,2597 zł

frank szwajcarski – 4,5759 zł

funt szterling – 4,8367 zł

Kursy walut – wtorek, 4 listopada

dolar – 3,7019 zł

euro – 4,2575 zł

frank szwajcarski – 4,5775 zł

funt szterling – 4,8359 zł

Kursy walut – poniedziałek, 3 listopada

dolar – 3,6933 zł

euro – 4,2527 zł

frank szwajcarski – 4,5753 zł

funt szterling – 4,8475 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

Czytaj też:

Kursy walut 6 listopada 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?Czytaj też:

Kursy walut 7 listopada 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?