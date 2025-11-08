Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Pierwszy tydzień listopada upłynął pod znakiem umocnienia złotego wobec wszystkich głównych walut. Według notowań Narodowego Banku Polskiego (NBP) najmocniej stracił dolar amerykański (USD), który osunął się poniżej granicy 3,70 zł. Nieco słabsze były także frank szwajcarski (CHF) i funt szterling (GBP), natomiast euro (EUR) utrzymało się w wąskim przedziale wahań, notując jedynie kosmetyczną zmianę.

Kursy walut – analiza tygodnia (3–7 listopada 2025)

Dolar amerykański (USD) rozpoczął tydzień w poniedziałek od 3,6933 zł, a w piątek wyniósł 3,6818 zł. Oznacza to, że dolar został „królem spadków” pierwszego tygodnia listopada.

Euro (EUR) w poniedziałek kosztowało 4,2527 zł, a w piątek 4,2483 zł. Choć to niewielka zmiana – 0,44 gr – potwierdza symboliczne umocnienie złotego wobec wspólnej waluty.

Frank szwajcarski (CHF) rozpoczął tydzień od 4,5753 zł, a zakończył na 4,5556 zł. Wskazuje to na drobne osłabienie franka i wzrost siły złotego wobec „bezpiecznej przystani”.

Funt szterling (GBP) w poniedziałek kosztował 4,8475 zł, a w piątek wyniósł 4,8227 zł. Choć ta zniżka potwierdza niewielkie osłabienie brytyjskiej waluty, funtowi wciąż pozostaje daleko do poziomu 5 zł.

Rynek walut – podsumowanie tygodnia (3–7 listopada 2025)

USD: –1,15 gr (z 3,6933 zł do 3,6818 zł)

EUR: –0,44 gr (z 4,2527 zł do 4,2483 zł)

CHF: –1,97 gr (z 4,5753 zł do 4,5556 zł)

GBP: –2,48 gr (z 4,8475 zł do 4,8227 zł)

Notowania w minionym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 3 do 7 listopada 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 7 listopada

dolar – 3,6818 zł

euro – 4,2483 zł

frank szwajcarski – 4,5556 zł

funt szterling – 4,8227 zł

Kursy walut – czwartek, 6 listopada

dolar – 3,6971 zł

euro – 4,2566 zł

frank szwajcarski – 4,5706 zł

funt szterling – 4,8359 zł

Kursy walut – środa, 5 listopada

dolar – 3,7091 zł

euro – 4,2597 zł

frank szwajcarski – 4,5759 zł

funt szterling – 4,8367 zł

Kursy walut – wtorek, 4 listopada

dolar – 3,7019 zł

euro – 4,2575 zł

frank szwajcarski – 4,5775 zł

funt szterling – 4,8359 zł

Kursy walut – poniedziałek, 3 listopada

dolar – 3,6933 zł

euro – 4,2527 zł

frank szwajcarski – 4,5753 zł

funt szterling – 4,8475 zł

