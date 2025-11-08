7 miliarderek z polskimi korzeniami. Gigantki od nieruchomości i kasyn

Ich przodkowie uciekali z dawnej Polski przed biedą i prześladowaniami. Przybywając do Stanów, Kanady czy Australii nie mieli nic. Zaczynali życie od prostych prac – zbierali złom, szyli ubrania, składali krzesła. Spośród milionów takich jak oni, którzy kiedyś zaryzykowali, spakowali się do kilku walizek i opuścili rodzinny dom w poszukiwaniu lepszego życia, tej garstce się udało. Spełnili swój amerykański sen i dorobili się za granicą potężnych pieniędzy.

Dzisiaj ich biznes prowadzi już kolejne pokolenie – prawnuczek, wnuczek, żon i córek, które pomnożyły fortuny z polskimi korzeniami, stając się jednymi z najbogatszych kobiet na ziemi.

7 miliarderek z polskimi korzeniami