7 miliarderek z polskimi korzeniami. Gigantki od nieruchomości i kasyn

Gdyby nie wojna i komuna, to zapewne one byłyby dzisiaj na szczycie Listy 50 najbogatszych Polek. Choć biznesu w Polsce nie prowadzą, to o ojczyźnie swoich babć nie zapominają.
Ich przodkowie uciekali z dawnej Polski przed biedą i prześladowaniami. Przybywając do Stanów, Kanady czy Australii nie mieli nic. Zaczynali życie od prostych prac – zbierali złom, szyli ubrania, składali krzesła. Spośród milionów takich jak oni, którzy kiedyś zaryzykowali, spakowali się do kilku walizek i opuścili rodzinny dom w poszukiwaniu lepszego życia, tej garstce się udało. Spełnili swój amerykański sen i dorobili się za granicą potężnych pieniędzy.
Czytaj też:
Lista 50 najbogatszych Polek 2025
Dzisiaj ich biznes prowadzi już kolejne pokolenie – prawnuczek, wnuczek, żon i córek, które pomnożyły fortuny z polskimi korzeniami, stając się jednymi z najbogatszych kobiet na ziemi.
7 miliarderek z polskimi korzeniami
Źródło: Wprost
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.