Złe wieści dla kierowców przed długim weekendem. Będzie drożej

Wszystkich Świętych za nami, ale w najbliższych dniach wielu kierowców znów uda się w dłuższe trasy. Powodem jest oczywiście nadchodzący długi weekend, który czeka wszystkich tych, którzy wzięli wolne 10 listopada. Sprzyjająca aura zachęca do wyjazdów za miasto, ale entuzjazm kierowców mogą ostudzić drożejąca paliwa, zarówno w hurcie, jak i na stacjach.

Analitycy e-petrol.pl Gabriela Kozan i dr Jakub Bogucki wskazują, że w pierwszym tygodniu listopada wzrosty w hurcie dotyczyły wszystkich gatunków paliw, choć ich skala była zróżnicowana.

– Najmocniej, bo o 1,83 proc. (+87,60 zł/m sześc.), podrożał olej napędowy, który kosztuje obecnie 4869,4 zł/m sześc. Benzyna 95 wzrosła o 0,52 proc. (+23,40 zł/m sześc.), a benzyna 98 o 1,48 proc. (+72,20 zł/m sześc.). W górę poszła również cena oleju opałowego – o 1,99 proc., czyli o 67,40 zł/m sześc. – wyliczają eksperci.

Ile kierowcy zapłacą za paliwo w długi weekend?

Zmiany cen w rafineriach znalazły szybkie odzwierciedlenie w cenach detalicznych. W mijającym tygodniu tankujący ponownie zobaczyli wyższe ceny na stacjach. Średnia ogólnopolska cena oleju napędowego wzrosła o 7 groszy i wynosi obecnie 6,11 zł/l. Popularna „95" podrożała o 5 groszy, osiągając poziom 5,94 zł/l, a autogaz – po niewielkim wzroście o 1 grosz – kosztuje przeciętnie 2,60 zł/l.

Ile kierowcy zapłacą w nadchodzącym tygodniu, czyli podczas dni wolnych? Prognozy analityków e-petrol.pl wskazują, że tendencja wzrostowa niestety utrzyma się. Benzyna Pb98 będzie kosztować od 6,63 do 6,74 zł/l, Pb95 od 5,91 do 6,02 zł/l, olej napędowy od 6,10 do 6,22 zł/l, natomiast autogaz pozostanie w przedziale 2,59–2,66 zł/l.

Dobra wiadomość jest taka, że tankujący na Orlenie jeszcze przez kilka dni mogą liczyć na rabaty. Promocja przygotowana przez koncern potrwa do 11 listopada br. Użytkownicy aplikacji lojalnościowej mogą zatankować do 150 litrów benzyny lub diesla z rabatem do 35 groszy na litrze.

