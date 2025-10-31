Po Wszystkich Świętych paliwo zdrożeje? Poznaliśmy prognozy

Eksperci e-petrol.pl dr Jakub Bogucki i Grzegorz Maziak przedstawili prognozy dotyczące cen paliw w pierwszym tygodniu listopada.

W ostatnim tygodniu października hurtowe ceny paliw zmieniły się nieznacznie. – Cena benzyny Pb98 spadła z 4914 do 4889 zł za metr sześcienny, czyli o około 25 zł. Benzyna Pb95 również potaniała – z 4507 do 4492 zł, co oznacza spadek o około 15 zł – wyliczają analitycy e-petrol.pl.

Odmienny kierunek zmian dotyczył oleju napędowego (ON), którego cena wzrosła z 4735 do 4782 zł, a więc o około 47 zł. Wzrost zanotowano także w przypadku oleju opałowego – z 3355 do 3395 zł, czyli o około 40 zł. – Podsumowując, w ostatnim tygodniu października odnotowano niewielki spadek cen benzyn przy jednoczesnym umiarkowanym wzroście cen średnich destylatów – wskazują eksperci.

Ceny paliw na początku listopada. Prognozy ekspertów

Czego kierowcy mogą spodziewać się w nadchodzącym tygodniu na stacjach paliw? Na pierwszy tydzień listopada analitycy e-petrol.pl prognozują niewielkie wahania cen paliw. Ceny benzyny Pb98 mogą kształtować się w przedziale 6,55–6,67 zł za litr. Popularna "95" kosztować będzie od 5,83 do 5,94 zł za litr. Cena oleju napędowego (ON) ma utrzymać się na poziomie 6,02–6,14 zł za litr. Najtańszym paliwem pozostanie autogaz (LPG) z ceną w granicach 2,58–2,66 zł za litr.

Dobra wiadomość dla tankujących jest taka, że niektóre przygotowane w związku z dniem Wszystkich Świętych promocje na paliwo utrzymają się również po świętach. Promocja przygotowana przez Orlen potrwa do 11 listopada br. Użytkownicy aplikacji lojalnościowej mogą zatankować do 150 litrów benzyny lub diesla z rabatem do 35 groszy na litrze.

– Promocja na wszystkich stacjach ORLEN w kraju ruszy w piątek 31 października o godz. 00.01 i potrwa do wtorku 11 listopada do godz. 23.59. Promocja obejmuje trzy tankowania w tym okresie. Każde po maksymalnie 50 litrów. Oznacza to, że w ramach jesiennej akcji klienci mogą kupić nawet do 150 litrów paliwa z rabatem – informuje Orlen.

