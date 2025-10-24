Złe wieści dla kierowców przed 1 listopada. Eksperci mają jedną radę

– Na stacjach paliw mamy do czynienia z chwilową stabilizacją, ale może to być cisza przed burzą. Zaostrzenie międzynarodowych sankcji wymierzonych w rosyjski sektor naftowy napędza w tym tygodniu wzrost cen ropy, a negatywne skutki tych zmian już niedługo mogą odczuć w swoich portfelach kierowcy w Polsce – przewidują eksperci e-petrol.pl.

Analitycy zwracają uwagę, że ceny paliw w hurcie na przestrzeni mijającego tygodnia nie ulegały dużym wahaniom. Sytuacja zmieniła się dopiero w piątek, kiedy w reakcji na mocny wzrost cen na giełdach naftowych odnotowano skokowe podwyżki w cennikach krajowych producentów. Zmiana była najbardziej odczuwalna w przypadku diesla, który kosztuje dzisiaj w rafineriach średnio 4649,00 zł/metr sześcienny, co oznacza, że jest o 126,20 zł droższy niż w ubiegły piątek. Benzyna 95-oktanowa kosztuje średnio 4470,20 zł/metr sześcienny i jest o niecałe 50 zł tańsza niż przed tygodniem.

Jak w mijającym tygodniu wyglądała sytuacja na stacjach paliw? Eksperci e-petrol.pl wskazują, że mieliśmy do czynienia ze stabilizacją cen. Podrożała jedynie 98-oktanowa benzyna, za którą tankujący musieli zapłacić średnio 6,62 zł/l, grosz więcej niż przed tygodniem. Zmian nie odnotowano natomiast w przypadku pozostałych paliw – benzyny E10, oleju napędowego i autogazu, za które płacimy średnio 5,84 zł/l, 5,95 zł/l i 2,59 zł/l.

Ceny paliw przed 1 listopada

Nadchodzący tydzień będzie dla kierowców niezwykle ważny, w związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych. Eksperci radzą, aby do tegorocznych wyjazdów na groby dobrze przygotować się tankując wcześniej, bo w najbliższych dniach ceny paliw na stacjach mogą ruszyć w górę.

– Kierunek i dynamika zmian na rynku hurtowym nie dają kierowcom podstaw do optymizmu i ostatnie dni października mogą przynieść powrót podwyżek na stacjach – ostrzegają analitycy.

Prognozowane przez ekspertów e-petrol.pl przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw na nadchodzący tydzień wyglądają następująco:

5,78-5,89 zł/l dla 95-oktanowej benzyny,

5,91-6,02 zł/l dla oleju napędowego,

2,56-2,63 zł/l dla autogazu.

