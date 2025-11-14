Zwrot w wojnie o franki. Mniej procesów, więcej porozumień z bankami

Z najnowszych danych, które opisuje „Rzeczpospolita”, wynika wyraźna zmiana w sprawach frankowych. Do końca września posiadacze kredytów we frankach szwajcarskich podpisali z bankami około 150 tys. porozumień. To aż o 37 tys. więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Tylko w trzecim kwartale 2025 r. zawarto blisko 9,3 tys. nowych ugód.

Sprawy przyspieszają

Dziennik zwraca uwagę, że równolegle przyspieszyło rozpatrywanie spraw przez sądy. Postępowania toczące się we wszystkich instancjach kończą się dziś znacznie szybciej niż w 2023 r. Obecnie na prawomocny wyrok w sprawie frankowej trzeba czekać średnio 487 dni, czyli niemal o połowę krócej niż rok wcześniej. Dla wielu kredytobiorców oznacza to realną szansę na szybsze zamknięcie wieloletnich sporów.

„Rzeczpospolita” przeanalizowała sprawozdania siedmiu największych banków notowanych na giełdzie po trzech kwartałach 2025 r. Wynika z nich, że do sądów wpływa mniej nowych pozwów. Przykładowo, w trzecim kwartale Millennium odnotował 904 nowe sprawy, podczas gdy w drugim kwartale było ich 1029. mBank zanotował 613 nowych postępowań.

Zmniejsza się także ogólna liczba trwających procesów. Na koniec września 2025 r. w przypadku siedmiu analizowanych banków toczyło się 88,2 tys. postępowań frankowych, podczas gdy na koniec czerwca było ich 97 tys. Spadek ten pokazuje, że część sporów kończy się szybciej – albo wyrokiem, albo porozumieniem.

Ugody z bankami

Coraz większą rolę odgrywają właśnie ugody. Łącznie jest ich już około 150 tys., a tempo ich zawierania rośnie. Na czele zestawienia znajduje się PKO BP, który do tej pory podpisał 57 tys. porozumień z frankowiczami. Drugie miejsce zajmuje mBank z 30,7 tys. ugód, a trzecie – Bank Millennium z 29,3 tys. zawartych porozumień. Dane te pokazują, że zarówno banki, jak i kredytobiorcy częściej wybierają drogę polubownego zakończenia sporu zamiast wieloletniego procesu.

Choć sprawy frankowe wciąż stanowią poważne obciążenie dla sądów i instytucji finansowych, statystyki z 2025 r. pokazują wyraźny zwrot – mniej nowych pozwów, szybciej zapadające wyroki i rosnąca liczba ugód.

