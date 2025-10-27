Nowa ustawa frankowa będzie przełomem? Jedno rozwiązanie budzi kontrowersje

30 września br. rząd przyjął projekt nowej ustawy frankowej. Jego celem jest usprawnienie procedury sądowej. Dla kredytobiorców mieszkających poza granicami Polski przewidziane są istotne usprawnienia. Jedno z nich budzi jednak kontrowersje z punktu widzenia zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej i z pewnością będzie przedmiotem intensywnej debaty na forum parlamentu.
Rządowy projekt ustawy został przedstawiony pod obrady sejmu z początkiem października jako projekt „ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania spraw dotyczących zawartych z konsumentami umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego” (druk sejmowy nr 1758). Autorzy nie pominęli istotnej kwestii praktycznej, tj. zamieszkiwania wielu konsumentów – frankowiczów poza granicami Polski. Dwa zapisy projektu, jeśli zostaną przyjęte przez parlament, istotnie usprawnią przebieg procesów sądowych z udziałem osób zamieszkujących za granicą.
