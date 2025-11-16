Męski wstyd, zwyżka Tuska i wywłaszczenia pod CPK. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Męski wstyd”. – „Movember” nie może ograniczać się tylko do zapuszczania wąsów. To powinien być czas, w którym mężczyźni przede wszystkim idą się przebadać i zachęcają do tego swoich kolegów, ojców, braci i synów – namawia dr n. med. Piotr Paweł Świniarski, urolog, w rozmowie z Krystyną Romanowską.

„Zwyżka Tuska”. Tarapaty, w jakie popadł ostatnio PiS oraz spadające sondaże tej partii uskrzydliły Donalda Tuska i wlały w jego otoczenie nadzieję, że władza jeszcze nie została utracona – analizuje Eliza Olczyk.

„Widmo wywłaszczeń”. Kolejnym krokiem dla CPK są wywłaszczenia, które ułatwi nowe prawo. Sołtys Skrzelewa Kamil Szymańczak w tekście Piotra Barejki ostrzega, że dla rolników oznacza to „faktyczną likwidację”.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Ziobro to zwykły cynik”. – Wyjazd za granicę był przemyślaną taktyką. Ziobro robi z siebie ofiarę, dla mnie to zwykły cynik – komentuje dla Agnieszki Niesłuchowskiej Marek Sawicki z PSL-u, marszałek-senior Sejmu.

„Porozumienie jest w interesie prezydenta”. – Fakt, że wychodzi spoza zasieków i barierek, jest wielką zmianą na polskiej scenie politycznej – chwali Karola Nawrockiego w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską Przemysław Wipler z Konfederacji.

„Proszę nie zapominać o mnie”. – Jesteśmy z Grzegorzem Braunem w bardzo dobrych relacjach, ale i ja mam teraz partię i zaraz efektywnie włączę się do walki – zapowiada w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej Janusz Korwin Mikke.

„Co szkodzi pobulgotać”. Kiedy czytam, jaką czujnością wykazuje się w sprawie Ziobry Cezary Tomczyk z KO, biegnący ile sił w nogach na prokuraturę, przypomina mi się określenie „refleks szachisty” – pisze Jan Wróbel.

„Fala zwolnień”. Z jednej strony tysiące zwolnień w dużych zakładach, z drugiej – rekordowo niskie bezrobocie i firmy błagające o pracowników. Polska gospodarka stoi w rozkroku – ostrzega Jerzy Wysocki.

„Nie wstydzę się Polski”. – Gdy jakaś firma napisze sobie na kremie „Made in France”, już od razu ma inny start niż ta, która ma na etykiecie „Made in Poland” – mówi Szymonowi Krawcowi dr Irena Eris.

„7 najbogatszych Polek w historii”. Nasz kraj miał w swojej historii obłędnie bogate kobiety, które posiadały nie tylko całe wsie, ale i miasta. Szymon Krawiec policzył, która z nich była najzamożniejsza.

„Pokonać miażdżycę”. Prof. Robert Gil, kardiolog, wyjaśnia Katarzynie Pinkosz, że nie tylko wysoki cholesterol powoduje miażdżycę i rozwiewa wątpliwości dotyczące statyn.

„Słodkie mity”. Dietetyczka Michalina Mróz ujawnia w rozmowie z Pauliną Cywką prawdę na temat słodzików. Które są warte zaufania, jakich lepiej unikać i dlaczego niektóre z nich są zakazane.

„Kultura kibicowania”. Matylda Olek-Stępień, psycholożka, opowiada Maciejowi Piaseckiemu o emocjach w sporcie – zarówno tych ogarniających zawodników, jak i kibiców.

„Miesiąc zielonych gęsi”. Mało kto wie, że większość gęsiny produkowanej w Polsce jedzie za granicę. Jest uznawana za najlepszą na świecie – pisze Katarzyna Świerczyńska.

„Okładka »Wprost« z nagrodą”. Paweł Kuczyński, twórca okładek „Wprost”, został jednym z laureatów tegorocznego World Press Cartoon. Polski rysownik zdobył trzecie miejsce w kategorii Editorial Cartoon za pracę zatytułowaną „Donald Trump”, którą opublikowaliśmy po wyborach w USA.

